CASO DOS RESPIRADORES

PF diz que provas contra Rui e Aline podem ter se perdido

Apurações iniciais, tocadas pela Polícia Civil, teria deixado de coletar indícios contra o casal, diz reportagem

Pombo Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:20

Rui Costa era governador da Bahia na época da crise dos respiradores Crédito: Fátima Meira/Estadão Conteúdo/Arquivo

A Polícia Federal indiciou 17 pessoas por fraude na compra de respiradores durante a pandemia, mas não inclui Rui Costa e Aline Peixoto entre os investigados formalmente indiciados. De acordo com informações da Polícia Federal (PF), as investigações contra o ex-governador e a ex-primeira-dama da Bahia foram prejudicadas porque provas que poderiam elucidar o caso se perderam nas apurações iniciais da Polícia Civil, durante o segundo mandato de Rui Costa como governador.

A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a compra de 300 equipamentos pelo Consórcio Nordeste, em 2020, sem atribuir responsabilidade criminal ao então governador da Bahia e à sua esposa. O relatório final foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) no domingo (15), de acordo com a coluna de Natália Portinari, no UOL, publicada ontem.

Segundo a PF, não foi possível esclarecer o papel de Rui Costa e Aline Peixoto no caso.

O contrato previa o fornecimento de 300 respiradores pela Hempcare Pharma, empresa que recebeu antecipadamente R$ 48,7 milhões, mas não entregou nenhum equipamento. De acordo com a investigação, intermediários incluíram comissões no valor da operação e distribuíram parte dos recursos antes mesmo da aquisição dos aparelhos.

Entre os 17 indiciados estão o ex-secretário da Casa Civil da Bahia Bruno Dauster e o ex-secretário-executivo do Consórcio Nordeste Carlos Gabas, que também foi ministro da Previdência. Gabas e o ex-gerente administrativo do consórcio Valderir Claudino de Souza foram indiciados ainda por corrupção passiva. A PF aponta suspeitas de fraude na contratação e na execução do contrato, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A reportagem informa que as referências a Rui Costa e Aline Peixoto durante a investigação partiram principalmente do lobista Cleber Isaac, que dizia manter relações próximas com o então governador e a primeira-dama. A PF, porém, não encontrou registros suficientes para comprovar que as conversas e os contatos alegados por ele demonstrassem participação do casal nas irregularidades.

Cleber Isaac foi indiciado por tráfico de influência. Segundo a investigação, ele teria utilizado os nomes de Rui Costa e Aline Peixoto para fortalecer sua posição nas negociações com empresários. A PF não conseguiu determinar se o lobista efetivamente mantinha os contatos que dizia ter com o casal ou se apenas utilizava essas referências para obter vantagens comerciais.

Outro ponto destacado pela reportagem diz respeito à condução inicial das investigações. Para a Polícia Federal, o fato de a apuração ter começado na Polícia Civil da Bahia, em vez de diretamente na PF, prejudicou a coleta de provas. O relatório menciona que a abertura do procedimento e a delimitação das primeiras diligências podem ter funcionado como medidas de contrainteligência para proteger pessoas ligadas ao chamado “eixo público”.

A PF também aponta que os celulares de Cleber Isaac e Bruno Dauster não foram apreendidos durante as primeiras diligências. Quando os aparelhos foram entregues voluntariamente aos investigadores, já estavam sem dados. Aline Peixoto não chegou a ser ouvida. Rui Costa prestou depoimento em novembro de 2020 e afirmou conhecer superficialmente o lobista, com quem teria tido o último contato no fim de 2019.

Em manifestação ao UOL, a assessoria de Rui Costa afirmou que o relatório reforça os argumentos apresentados pela defesa e não aponta elementos que permitam atribuir ao ex-governador responsabilidade pelos fatos investigados. Rui também declarou à publicação que espera a conclusão do processo, a punição dos responsáveis e a devolução dos recursos desviados.

A reportagem também detalha a destinação dos recursos pagos à Hempcare. No dia seguinte ao recebimento do dinheiro, R$ 17 milhões foram transferidos para uma conta pessoal de um dos sócios da empresa, enquanto R$ 24 milhões foram destinados à Biogeoenergy, fabricante de respiradores nacionais. Uma empresa ligada ao lobista Fernando Galante recebeu outros R$ 9,4 milhões, registrados como comissão.

Os sócios da Hempcare, Cristiana Taddeo e Luiz Henrique Jovino, firmaram acordos de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. A PF, entretanto, avaliou que os relatos têm pouca ou nenhuma utilidade como prova e pediu que a PGR e o STJ reavaliem as condições dos acordos, inclusive os valores que deverão ser devolvidos aos cofres públicos.