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'Prometo que não vou roubar sua namorada': o recado do senador eleito Talarico ao Brasil

Democrata eleito para o Senado descobriu em 2020 o significado do sobrenome no Brasil e entrou na brincadeira que movimentou suas redes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:52

James Talarico
James Talarico Crédito: Reprodução

A eleição de James Talarico para o Senado dos Estados Unidos pelo Texas fez os brasileiros recuperarem uma promessa bem diferente das que costumam marcar campanhas políticas. Em uma publicação de novembro de 2020, o democrata havia escrito: “Só estou fazendo boas políticas públicas aqui no Texas. Prometo que não vou roubar sua namorada”.

O post voltou a circular após Talarico derrotar, nesta terça-feira (3), o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, aliado próximo do presidente Donald Trump. Com cerca de 55% dos votos, o democrata venceu uma das disputas mais caras e acompanhadas das eleições de meio de mandato.

O resultado rompeu um longo domínio republicano. Desde 1988, o Texas não elegia um democrata para o Senado. O partido também acumulava mais de três décadas sem vencer disputas estaduais.

Conheça James Talarico, senador eleito pelo Texas, nos EUA

Talarico viralizou no Brasil em 2020 ao descobrir o significado do sobrenome e brincar com os brasileiros por Reprodução
Talarico foi eleito senador pelo Texas com cerca de 55% dos votos, derrotando o republicano Ken Paxton por Reprodução
Presbiteriano e estudante de seminário, Talarico usa argumentos ligados à fé cristã para questionar propostas republicanas por Reprodução
Ex-professor de escola pública, Talarico cumpriu quatro mandatos como deputado estadual antes de chegar ao Senado por Reprodução
A vitória de Talarico encerrou um intervalo de 38 anos sem um democrata eleito para o Senado pelo Texas por Reprodução
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Talarico viralizou no Brasil em 2020 ao descobrir o significado do sobrenome e brincar com os brasileiros por Reprodução

Ex-professor de escola pública, Talarico chegou à eleição após quatro mandatos como deputado estadual por uma região de Austin. Ganhou visibilidade nacional ao usar argumentos ligados à fé cristã para contestar propostas republicanas, entre elas os vales para escolas particulares e a exigência de exposição dos Dez Mandamentos nas salas de aula.

Presbiteriano, ele cursa seminário e afirma que pretende liderar a igreja em que cresceu. A religião também apareceu no discurso que fez aos apoiadores em Austin após a vitória: “O povo do Texas, vocês foram minha funda, e esta noite nós derrotamos Golias”.

Para parte dos brasileiros, porém, o primeiro contato com o político aconteceu seis anos antes, quando o sobrenome dele passou a circular nas redes. Em 11 de novembro de 2020, os assessores perceberam uma enxurrada de menções vindas do Brasil, sem compreender o motivo.

Ao descobrir a associação com a gíria usada para quem se envolve com a pessoa comprometida com um amigo, o então deputado estadual entrou na brincadeira. Na publicação no antigo Twitter, hoje X, cumprimentou o Brasil e fez a promessa sobre as namoradas.

A interação rendeu outros posts. Talarico agradeceu aos “novos amigos brasileiros”, entre eles o youtuber Pirulla, e contou que as milhares de menções haviam assustado sua equipe.

O democrata também tentou explicar a referência aos próprios seguidores. Citou uma música de Zeca Pagodinho sobre um homem chamado Talarico que roubou a mulher do narrador e comentou que estava sendo comparado a um cantor pop brasileiro com fama de “talarico”.

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