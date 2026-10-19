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Roberta Roma apresenta melhora clínica e deve receber alta hospitalar nesta terça-feira (20)

Parlamentar foi diagnosticada com vasoespasmo coronariano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:52

Roberta Roma (PL)
Roberta Roma (PL) Crédito: Câmara dos Deputados

A deputada federal Roberta Roma apresentou evolução positiva em seu quadro de saúde e deixou a unidade semi-intensiva do Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, nesta segunda-feira (19). Após apresentar melhora clínica, a parlamentar foi transferida para um apartamento e poderá receber alta hospitalar nesta terça-feira (20), a depender da avaliação da equipe médica.

Internada desde a última quinta-feira (15), Roberta foi diagnosticada com vasoespasmo coronariano. Desde então, permanece sob cuidados médicos, com acompanhamento contínuo, repouso e uso de medicamentos. De acordo com as informações da equipe assistencial, ela está clinicamente estável e não apresenta sintomas no momento.

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Os médicos Adriano Martins, cardiologista, e Silvestre Sobrinho, clínico geral, que acompanham a deputada desde sua primeira internação, no mês passado, avaliam que a resposta ao tratamento tem sido satisfatória. A evolução clínica, somada aos resultados dos exames realizados, sustenta a expectativa de liberação hospitalar nas próximas horas, com continuidade dos cuidados em regime ambulatorial.

Durante a internação, Roberta Roma conta com a presença e o apoio do marido, João Roma, além de familiares e amigos próximos.

A confirmação da alta dependerá da avaliação médica, considerando a evolução do quadro e as condições clínicas da parlamentar.

Tags:

Politica

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