Roberta Roma é transferida para UTI em Salvador após sofrer infarto durante agenda em Cruz das Almas

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Millena Marques
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 19:10
A deputada federal e candidata à reeleição Roberta Roma (PL) foi transferida da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, para o Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador. A política passou por um cateterismo neste sábado (26) após sofrer um infarto.
De acordo com nota da equipe da deputada, o exame não identificou lesões importantes nas artérias coronárias, e a equipe médica investiga a possibilidade de síndrome de Takotsubo, conhecida como "síndrome do coração partido".
Roberta sentiu dor no peito, irradiada para o braço direito, durante uma agenda de campanha em Cruz das Almas. Após os primeiros cuidados no município, ela foi transferida para Salvador para dar continuidade à avaliação. Durante a investigação, foi identificado que a deputada havia sofrido um infarto.
"Roberta está estável, medicada, monitorizada e bem-humorada. A deputada segue sob os cuidados do clínico-geral Silvestre Sobrinho e do cardiologista Adriano Martins, chefe da UTI, enquanto é concluída a investigação da dor torácica", diz trecho da nota.
Marido de Roberta e candidato ao Senado, João Roma (PL) informou que ela fará mais exames e continuará sendo acompanhada. "Em nome de nossa família, quero agradecer a todos que cuidaram dela desde os primeiros momentos e a cada pessoa que nos mandou mensagem, palavras de carinho ou fez oração por nós. Vamos seguir firmes com fé em Deus", escreveu.