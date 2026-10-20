POLÍTICA

Roberta Roma recebe alta hospitalar após cinco dias de internação

Parlamentar seguirá em acompanhamento ambulatorial com dois médicos

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:02

Roberta Roma (PL) Crédito: Câmara dos Deputados

A deputada federal Roberta Roma recebeu alta do Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, nesta terça-feira (20), após cinco dias de internação. A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar.

De acordo com a nota, a liberação ocorreu após reavaliação dos médicos Adriano Martins e Silvestre Sobrinho, que acompanharam a parlamentar durante o tratamento.

Segundo a equipe médica, Roberta apresentou evolução clínica plenamente satisfatória, sem novos episódios de dor no peito ou qualquer outra intercorrência durante o período em que esteve hospitalizada.

Roberta seguirá em acompanhamento ambulatorial com os dois médicos. Ela deixou o hospital acompanhada do marido, João Roma, de familiares e de amigos próximos.

Histórico das internações

Roberta apresentou o primeiro episódio de dor no peito em 26 de setembro, ainda durante a campanha eleitoral, em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. Após atendimento inicial em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a parlamentar foi transferida para o Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, onde permaneceu na UTI cardíaca.

Durante a primeira internação, foi identificada a presença de um coágulo em uma artéria coronária, o que tornou necessária a implantação de um stent, no dia 29. A parlamentar recebeu alta em 30 de setembro.

Na última quinta-feira (15), após voltar a sentir dor no peito, a deputada foi novamente internada e submetida a exames complementares, incluindo um novo cateterismo cardíaco. A avaliação descartou a ocorrência de outro infarto e confirmou o pleno funcionamento do stent.