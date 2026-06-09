POLÍTICA

'Rui Costa ficou irritado porque estava torcendo pelo pior', diz João Roma após deboche de petista a incidente com avião

Pré-candidato ao Senado pelo PL afirmou que a disputa política não pode ultrapassar os limites do respeito e da humanidade

Pombo Correio

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:16

Pré-candidato ao Senado, João Roma Crédito: Divulgação

O pré-candidato ao Senado João Roma (PL) repudiou, nesta terça-feira (9), as declarações do ex-governador e ex-ministro Rui Costa (PT) sobre o incidente aéreo envolvendo a comitiva do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil). Segundo Roma, a disputa política não pode ultrapassar os limites do respeito e da humanidade.

“Confesso que fiquei impressionado com a fala de Rui Costa. Em um episódio que poderia ter terminado em tragédia, a reação dele foi fazer deboche e tentar tirar proveito político da situação. Sinceramente, parecia mais torcida contra do que qualquer outra coisa. Ele parece ter ficado irritado porque estava torcendo pelo pior”, declarou Roma.

Estavam no avião, além de Neto e João Roma, a deputada federal Roberta Roma, o senador e pré-candidato à reeleição Angelo Coronel (Republicanos) e o deputado estadual Nelson Leal (PP).

Segundo Roma, divergências políticas fazem parte da democracia, mas não podem justificar a perda de valores básicos de convivência. “Na política, podemos ter adversários. O que não podemos é perder a humanidade. Existe um limite que precisa ser respeitado. Quando um incidente coloca vidas em risco, a reação esperada de qualquer pessoa de bom senso é desejar que todos estejam bem, independentemente de posição política. Uma pessoa que debocha disso já morreu por dentro”, declarou.

O pré-candidato ao Senado pelo PL afirmou que a postura de Rui Costa revela uma forma de fazer política baseada no confronto permanente. “Infelizmente, Rui Costa tem demonstrado cada vez mais que prefere a agressão, o deboche e a tentativa de desqualificar os adversários. É uma forma pequena de fazer política. A Bahia merece um debate de ideias, de propostas e de resultados, não esse tipo de comportamento”, salientou.