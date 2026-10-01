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Saiu o calendário do Pé-de-Meia para outubro, saiba quando a parcela cai na conta

Repasses do incentivo de frequência escolar começam no dia 19 e contemplam alunos do ensino médio e EJA inscritos no CadÚnico

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:32

Programa Pé-de-Meia
Os recursos caem diretamente na conta do estudante na Caixa Econômica Federal sem necessidade de deslocamento inicial Crédito: Divulgação

Estudantes da rede pública que mantiveram a presença nas aulas em dia recebem um novo alívio financeiro nesta nova fase de repasses do programa Pé-de-Meia. Segundo o calendário de pagamento do programa, a distribuição do dinheiro será feita de forma escalonada entre os dias 19 e 26 de outubro, obedecendo ao mês de aniversário de cada jovem.

Criado para combater a evasão e incentivar a conclusão dos estudos em todo o país, o benefício paga neste mês de outubro a sexta parcela do Incentivo Frequência. Segundo informações do Governo, o programa já atende mais de 7 milhões de jovens.

Conheça as instituições federais de ensino superior da Bahia

Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Divulgação
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Reprodução
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) por Divulgação
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) por Divulgação
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), campus de Teixeira de Freitas por Divulgação
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) por Divulgação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) por Marina Silva
Ifba Jacobina por Divulgação
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) por Divulgação
IF Baiano campus Guanambi por Divulgação
 Instituto Federal Baiano (IF Baiano) por Divulgação
O Campus Uruçuca do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) por Divulgação
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Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO

Calendário detalhado de depósitos em outubro

Os valores entram direto na conta aberta na Caixa Econômica Federal em nome do aluno. A liberação começa no dia 19 de outubro para quem nasceu em janeiro e fevereiro, seguindo para os aniversariantes de março e abril no dia 20, e maio e junho no dia 21.

Os jovens nascidos em julho e agosto recebem no dia 22, enquanto os de setembro e outubro têm acesso no dia 23. A fila de depósitos fecha em 26 de outubro para os nascidos em novembro e dezembro.

Alunos com dados cadastrais atualizados pelas escolas também podem receber parcelas retroativas e valores de matrícula referentes a 2026.

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De quanto é o pagamento e como funciona o saque

Somando todos os incentivos da Lei 14.818/2024, o estudante pode juntar até R$ 9.200 ao longo do curso. No ensino médio regular, são R$ 200 de matrícula por ano, R$ 1.800 de frequência em nove parcelas de R$ 200, R$ 1.000 por ano concluído e R$ 200 pelo Enem.

Na EJA, são R$ 200 de matrícula, até R$ 900 por semestre para frequência (quatro parcelas de R$ 225), R$ 3.000 no final da formação e R$ 200 pelo Enem. Enquanto o dinheiro da matrícula e da frequência pode ser movimentado na hora, os prêmios da aprovação e do Enem ficam trancados em uma poupança até a formatura.

Regras do programa para receber o dinheiro

Para manter o benefício ativo, o estudante precisa ter CPF regular, estar com a família cadastrada no CadÚnico dentro do limite de renda exigido e ter entre 14 e 24 anos (ou 19 a 24 anos no caso da EJA). Na parte escolar, a regra exige presença em pelo menos 80% das aulas, aprovação de ano e participação no Enem ao fim do ensino médio.

Tags:

Brasil Governo Federal Economia Benefício Estudante Politica Pé-de-meia

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