POLÍTICA

Secretário de Salvador rebate críticas dos adversários sobre transporte

O titular da Semob ressaltou que a prefeitura vai entregar, até dezembro, 700 novos ônibus climatizados

Pombo Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:29

Secretário Pablo Souza Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, rebateu as críticas feitas por adversários políticos ao transporte público na capital baiana.

O titular da Semob ressaltou que a prefeitura vai entregar, até dezembro, 700 novos ônibus climatizados. Será a maior renovação de veículos da história da cidade.

Pablo Souza respondeu às críticas do ex-ministro e ex-governador Rui Costa (PT). Segundo ele, durante a gestão estadual, Rui “castigou” três municípios da Região Metropolitana de Salvador com a aquisição de ônibus usados, que classificou como “sucata”.

“Eles tiveram crédito aprovado para comprar os ônibus para a região, mas não tiveram a competência de fazer como a prefeitura”, afirmou o secretário, em entrevista ao portal MundoBA.

Pablo ainda acusou o ex-governador, que é candidato ao Senado, de fazer “pequena política”, ao criticar o sistema de transporte da capital.