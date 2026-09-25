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Secretário de Salvador rebate críticas dos adversários sobre transporte

O titular da Semob ressaltou que a prefeitura vai entregar, até dezembro, 700 novos ônibus climatizados

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:29

Secretário Pablo Souza
Secretário Pablo Souza Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, rebateu as críticas feitas por adversários políticos ao transporte público na capital baiana.

O titular da Semob ressaltou que a prefeitura vai entregar, até dezembro, 700 novos ônibus climatizados. Será a maior renovação de veículos da história da cidade.

Pablo Souza respondeu às críticas do ex-ministro e ex-governador Rui Costa (PT). Segundo ele, durante a gestão estadual, Rui “castigou” três municípios da Região Metropolitana de Salvador com a aquisição de ônibus usados, que classificou como “sucata”.

“Eles tiveram crédito aprovado para comprar os ônibus para a região, mas não tiveram a competência de fazer como a prefeitura”, afirmou o secretário, em entrevista ao portal MundoBA.

Pablo ainda acusou o ex-governador, que é candidato ao Senado, de fazer “pequena política”, ao criticar o sistema de transporte da capital.

“O (ex-) governador fica nessa pequena política de criticar os ônibus de Salvador. Ele tentou sufocar o sistema de ônibus por mais de 20 anos”, declarou.

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