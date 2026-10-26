POLÍTICA

Sem provas, Trump diz que eleição no Brasil 'pareceu fraudada', mas afirma que 'gosta do Lula'

Petista obteve 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio ficou com 48,21%

Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:42

Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a eleição do Brasil “pareceu fraudada”, sem apresentar provas. A declaração foi feita nesta segunda-feira (26).

“Eu não governo o Brasil. Eu governo os Estados Unidos. Gosto do Lula. Me dou muito bem com ele, mas a prorrogação concedida foi muito estranha”, disse Trump.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito na noite deste domingo (25). O petista obteve 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio ficou com 48,21%.