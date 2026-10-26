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Sem provas, Trump diz que eleição no Brasil 'pareceu fraudada', mas afirma que 'gosta do Lula'

Petista obteve 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio ficou com 48,21%

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:42

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a eleição do Brasil “pareceu fraudada”, sem apresentar provas. A declaração foi feita nesta segunda-feira (26).

“Eu não governo o Brasil. Eu governo os Estados Unidos. Gosto do Lula. Me dou muito bem com ele, mas a prorrogação concedida foi muito estranha”, disse Trump.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito na noite deste domingo (25). O petista obteve 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio ficou com 48,21%.

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Outros líderes da direita reconheceram o resultado das eleições e parabenizaram Lula. Entre eles estão o presidente colombiano Abelardo de la Espriella e a peruana Keiko Fujimori, ambos aliados do presidente dos Estados Unidos.

Tags:

Donald Trump

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