Sobrinho-neto de Dilma Rousseff, deputado federal eleito Pedro Rousseff sofre grave acidente de carro

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Millena Marques
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:15
A assessoria do deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) informou que o parlamentar sofreu um acidente na tarde deste domingo (25), na Rodovia Fernão Dias, uma importante rodovia federal que liga as regiões metropolitanas de São Paulo (SP) e de Belo Horizonte (MG).
O parlamentar e seu assessor de comunicação seguiam para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial. A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis.
Pedro Rousseff (PT), sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, foi eleito deputado federal por Minas Gerais nas Eleições 2026, com 118.567 votos, o equivalente a 1,03% dos votos válidos no estado.
Os deputados federais eleitos em 2026 tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, para mandatos de quatro anos.