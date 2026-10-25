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Sobrinho-neto de Dilma Rousseff, deputado federal eleito Pedro Rousseff sofre grave acidente de carro

Acidente ocorreu na Rodovia Fernão Dias, rodovia federal que liga as regiões metropolitanas de São Paulo (SP) e de Belo Horizonte (MG)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:15

Dilma roussef e Pedro Rousseff
Dilma roussef e Pedro Rousseff Crédito: Reprodução

A assessoria do deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) informou que o parlamentar sofreu um acidente na tarde deste domingo (25), na Rodovia Fernão Dias, uma importante rodovia federal que liga as regiões metropolitanas de São Paulo (SP) e de Belo Horizonte (MG).

O parlamentar e seu assessor de comunicação seguiam para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial. A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis.

Pedro Rousseff (PT), sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, foi eleito deputado federal por Minas Gerais nas Eleições 2026, com 118.567 votos, o equivalente a 1,03% dos votos válidos no estado.

Os deputados federais eleitos em 2026 tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, para mandatos de quatro anos.

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