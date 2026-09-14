Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

TRE-BA derruba candidatura do deputado Binho Galinha por unanimidade

A decisão ocorreu após uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:59

Binho Galinha, deputado estadual
Binho Galinha, deputado estadual Crédito: Agência Alba

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) declarou como indeferida a candidatura à reeleição do deputado estadual Kleber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (Avante). A decisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (14), por unanimidade, após uma ação pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

No início de setembro, o MPE pediu ao TRE o indeferimento do registro de candidatura de Kléber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, filiado ao Avante. Nas alegações finais apresentadas no processo, a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que elementos reunidos em ações penais indicam que ele teria liderado uma organização criminosa com características de milícia armada.

O pedido foi assinado pelo procurador regional eleitoral Cláudio Gusmão e tem como base investigações da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público da Bahia. As apurações deram origem às operações El Patrón, Hybris e Estado Anômico.

Segundo o documento, Binho Galinha é acusado de comandar um grupo com atuação em Feira de Santana e cidades vizinhas, envolvido, conforme as denúncias, com exploração do jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação de cargas e lavagem de dinheiro. A Procuradoria também cita a existência de um núcleo armado, que, de acordo com as investigações, seria formado por policiais militares e atuaria na segurança do grupo e em cobranças mediante ameaças.

A manifestação destaca ainda uma condenação em ação penal relacionada a armas apreendidas em imóveis vinculados ao deputado. Conforme o texto, ele foi condenado pelos crimes de posse irregular e posse de arma de fogo de uso restrito, incluindo armamentos com numeração adulterada ou suprimida. As penas somaram 10 anos e seis meses de detenção e 26 anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado. O documento não informa se há recursos pendentes nesse processo.

Binho Galinha

Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha e Jerônimo Rodrigues por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha e Mayana Cerqueira da Silva por Divulgação
Binho Galinha, filho e esposa por reprodução/ Redes sociais
Binho Galinha por Reprodução
Deputado estadual Binho Galinha por Divulgação
Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba
1 de 10
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução

Para o MP Eleitoral, o caso se enquadra em entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo o qual a vedação constitucional ao uso de organizações paramilitares por partidos pode impedir candidaturas ligadas a grupos criminosos dessa natureza, mesmo sem condenação criminal definitiva.

Leia mais

Imagem - Saiba como foi a votação que decidiu o destino de Binho Galinha na Alba

Saiba como foi a votação que decidiu o destino de Binho Galinha na Alba

Imagem - MP Eleitoral pede ao TRE rejeição da candidatura de Binho Galinha a deputado por ligação com milícia armada

MP Eleitoral pede ao TRE rejeição da candidatura de Binho Galinha a deputado por ligação com milícia armada

Imagem - TJ-BA revoga segunda prisão preventiva do deputado Binho Galinha

TJ-BA revoga segunda prisão preventiva do deputado Binho Galinha

Das operações El Patrón à prisão preventiva: entenda o caso

Binho Galinha é investigado desde a Operação El Patrón, deflagrada em dezembro de 2023, que apurou a atuação de uma organização criminosa em Feira de Santana e municípios vizinhos. Segundo o Ministério Público da Bahia, o grupo é acusado de explorar o jogo do bicho e de praticar lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão e receptação qualificada. O parlamentar também foi condenado, em julho deste ano, a 36 anos e nove meses de prisão por crimes relacionados à posse ilegal de armas e munições. MP-BA

Em outubro de 2025, ele voltou a ser alvo da Operação Estado Anômico, desdobramento das investigações. A ação apontou a suposta continuidade das atividades do grupo, mesmo após as primeiras prisões e medidas judiciais. Binho Galinha não foi encontrado no dia da operação, mas se entregou às autoridades dois dias depois e teve a prisão preventiva cumprida. Ele segue preso enquanto responde aos processos. MP-BA.

*Com informações de Carol Neves

Tags:

Binho Galinha

Mais recentes

Imagem - Governo da Bahia tem 12 licitações sem sucesso e R$ 134 milhões em obras não saem do papel

Governo da Bahia tem 12 licitações sem sucesso e R$ 134 milhões em obras não saem do papel
Imagem - 'Negacionista' da violência, Jerônimo silencia nas redes sobre jovem de 21 anos morta após tentativa de assalto

'Negacionista' da violência, Jerônimo silencia nas redes sobre jovem de 21 anos morta após tentativa de assalto
Imagem - Crise entre Moraes e Mendonça coloca credibilidade do STF em xeque

Crise entre Moraes e Mendonça coloca credibilidade do STF em xeque