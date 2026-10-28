União Brasil e MDB defendem resultado da eleição após carta de Flávio Bolsonaro

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Millena Marques
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:31
O União Brasil e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) defenderam o resultado do segundo turno das eleições. Os posicionamentos ocorrem após Flávio Bolsonaro publicar uma carta contestando o resultado das urnas e se declarando “presidente eleito do Brasil”, nesta quarta-feira (28).
“A eleição de 25 de outubro transcorreu com lisura e o seu resultado deve ser respeitado. Neste momento, é essencial que as instituições sejam maiores que as pessoas”, diz a nota do União Brasil.
O MDB disse que “reafirma sua total confiança no sistema eleitoral brasileiro e, portanto, na legitimidade do resultado do pleito do último domingo”.
Carta de Flávio
O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende mobilizar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a derrota nas eleições presidenciais. Em um texto divulgado após o pleito, Flávio voltou a questionar a legitimidade do resultado, acusou instituições brasileiras de perseguição política e disse que a disputa pela democracia ainda não terminou.
“Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno”, escreveu.
O senador voltou a acusar a Justiça de agir politicamente contra ele e sua família. No documento, classificou o cenário brasileiro como um regime de exceção e afirmou que a atuação de integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) comprometeria a liberdade de atuação da oposição. As declarações são acusações feitas pelo próprio parlamentar.
Em seguida, o senador recuou e retirou da carta o trecho em que se autoproclamava “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Na nova versão do documento, o parlamentar se apresenta como “líder do Brasil”.