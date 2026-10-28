Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

União Brasil e MDB defendem resultado da eleição após carta de Flávio Bolsonaro

Após fuga para os Estados Unidos, senador se declarou “presidente eleito do Brasil”

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:31

Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai
Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai Crédito: Reprodução/Tv Globo

O União Brasil e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) defenderam o resultado do segundo turno das eleições. Os posicionamentos ocorrem após Flávio Bolsonaro publicar uma carta contestando o resultado das urnas e se declarando “presidente eleito do Brasil”, nesta quarta-feira (28).

“A eleição de 25 de outubro transcorreu com lisura e o seu resultado deve ser respeitado. Neste momento, é essencial que as instituições sejam maiores que as pessoas”, diz a nota do União Brasil.

O MDB disse que “reafirma sua total confiança no sistema eleitoral brasileiro e, portanto, na legitimidade do resultado do pleito do último domingo”.

Carta de Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende mobilizar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a derrota nas eleições presidenciais. Em um texto divulgado após o pleito, Flávio voltou a questionar a legitimidade do resultado, acusou instituições brasileiras de perseguição política e disse que a disputa pela democracia ainda não terminou.

“Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno”, escreveu.

O senador voltou a acusar a Justiça de agir politicamente contra ele e sua família. No documento, classificou o cenário brasileiro como um regime de exceção e afirmou que a atuação de integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) comprometeria a liberdade de atuação da oposição. As declarações são acusações feitas pelo próprio parlamentar.

Em seguida, o senador recuou e retirou da carta o trecho em que se autoproclamava “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Na nova versão do documento, o parlamentar se apresenta como “líder do Brasil”.

Tags:

Flávio Bolsonaro União Brasil Mdb

Mais recentes

Imagem - Flávio recua e retira trecho da carta onde se declarou presidente do Brasil

Flávio recua e retira trecho da carta onde se declarou presidente do Brasil
Imagem - Governo Trump dará visto para Flávio Bolsonaro e permitirá entrada dele e da família nos EUA

Governo Trump dará visto para Flávio Bolsonaro e permitirá entrada dele e da família nos EUA
Imagem - Flávio Bolsonaro desembarca nos EUA após suposta fuga do Brasil, diz aliado

Flávio Bolsonaro desembarca nos EUA após suposta fuga do Brasil, diz aliado