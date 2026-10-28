POLÍTICA

União Brasil e MDB defendem resultado da eleição após carta de Flávio Bolsonaro

Após fuga para os Estados Unidos, senador se declarou “presidente eleito do Brasil”

Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:31

Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai Crédito: Reprodução/Tv Globo

O União Brasil e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) defenderam o resultado do segundo turno das eleições. Os posicionamentos ocorrem após Flávio Bolsonaro publicar uma carta contestando o resultado das urnas e se declarando “presidente eleito do Brasil”, nesta quarta-feira (28).

“A eleição de 25 de outubro transcorreu com lisura e o seu resultado deve ser respeitado. Neste momento, é essencial que as instituições sejam maiores que as pessoas”, diz a nota do União Brasil.

?Nota oficial https://t.co/imURkiq65t — União Brasil 44 (@uniaobrasil44) October 28, 2026

O MDB disse que “reafirma sua total confiança no sistema eleitoral brasileiro e, portanto, na legitimidade do resultado do pleito do último domingo”.

O MDB reafirma sua total confiança no sistema eleitoral brasileiro e, portanto, na legitimidade do resultado do pleito do último domingo. — MDB Nacional (@MDB_Nacional) October 28, 2026

Carta de Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende mobilizar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a derrota nas eleições presidenciais. Em um texto divulgado após o pleito, Flávio voltou a questionar a legitimidade do resultado, acusou instituições brasileiras de perseguição política e disse que a disputa pela democracia ainda não terminou.

“Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno”, escreveu.

O senador voltou a acusar a Justiça de agir politicamente contra ele e sua família. No documento, classificou o cenário brasileiro como um regime de exceção e afirmou que a atuação de integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) comprometeria a liberdade de atuação da oposição. As declarações são acusações feitas pelo próprio parlamentar.