COMIDA

Chefs criam pratos especiais para festejar Salvador

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 29 de março de 2025 às 11:00

Beijupirá com vatapá do chef Fabricio Lemos Crédito: Divulgação

Para celebrar o aniversário de Salvador, pedimos a cinco chefs para criarem, cada um, um prato especial inspirado no tema "Salvador é uma Festa" para homenagear a primeira capital do Brasil que neste dia 29 de março completa 476 anos. >

Para ser fiel à preciosa mistura que é uma das principais marca desta cidade, elegemos apenas dois chefs nascidos na capital baiana, Fabrício Lemos e Guto Lago. Os outros três não nasceram aqui, mas escolheram Salvador para montar seus empreendimentos gastronômicos. Rafael Sepúlveda veio de Itabuna, na região Sul do estado, enquanto Icaro Rosa e Sergio Arno são, respectivamente, do Rio de Janeiro e de São Paulo. >

Para preparar os pratos, os chefs buscaram celebrar a rica cultura gastronômica da Bahia, utilizando ingredientes locais ou que lembrassem a cidade festeira, como o leite de coco, o camarão seco e, claro, o ouro da Bahia, o azeite de dendê. E como festa pede comida, convidamos você, caríssimo (a) leitor (a) a comemorar o aniversário preparando as receitas que nossos generosos convidados disponibilizaram para vocês. Que Salvador seja sempre uma festa. >

Beijupirá com vatapá, milho branco e caldo Kirimurê >

Por Fabrício Lemos>

Ingredientes: 800g de filé de Beijupira>

Para o vatapá: 500 g de camarão seco/1 litro de leite de coco (preferencialmente natural)/100 g de amendoim torrado e sem pele/150 g de castanha de caju/2 cebolas grandes/500g aipim cozido e massado (purê)/Gengibre ralado a gosto/Azeite de dendê a gosto/Sal a gosto>

Modo de preparo: Limpe os camarões secos, removendo caudas e cabeças. No liquidificador, bata o leite de coco com os camarões limpos, amendoim, castanha cebolas e gengibre até obter um creme homogêneo e adicione o purê de aipim. Transfira a mistura para uma panela e adicione sal a gosto. Cozinhe em fogo médio, sempre mexendo. Quando a mistura estiver quase cozida, acrescente o azeite de dendê aos poucos até atingir a coloração desejada. Continue mexendo até ferver bem.O vatapá deve ter uma consistência firme, porém cremosa. Se estiver muito espesso, adicione mais leite de coco. O prato estará pronto quando começar a desgrudar do fundo da panela.>

Para o milho branco: 200g de milho branco/Água suficiente para cozinhar na pressão/Sal a gosto/Cozinhe na pressão por cerca de 40 minutos>

Para o Caldo Kirimurê: 500 ml de leite de coco/100g Cebola picada/Coentro a gosto/ Cebolinha a gosto/2 dúzias de lambreta/Pimenta dedo de moça a gosto/Gengibre a gosto/Limão a gosto/50g Pasta de Pimentão assado>

Preparo: Coloque todos ingredientes na panela e cozinhe em fogo médio por 10-15 min. Peneire e reserve o líquido . Ajuste o sal. Para finalizar o prato tempere o filé do peixe com sal e azeite de oliva , utilizando de uma frigideira antiaderente aquecida , adicione o peixe e deixe dourar ambos os lados e reserve. Sirva com vatapá , milho branco e finalize com o caldo Kirimurê. Para decorar use coco verde e flores .>

Bruscheta com creme de siri e leite de coco por Sergio Arno

Bruschetta com Creme de Siri e Leite de Coco e Parmesão Gratinado.>

Por Sergio Arno>

Ingredientes: 1 fatia de pão italiano/1 colher de sopa de azeite/150 gramas de recheio de siri/1 colher de sopa de leite de coco/1/2 dente de alho/1 colher de sopa e meia de queijo parmesão/1 colher de sopa de coentro>

Modo de preparo:>

Tostar o pão dos dois lados, esfregar o alho e regar com azeite. Em uma frigideira, aqueça o recheio com siri com o leito de coco. Espalhe o recheio sobre o pão, polvilhe o parmesão e leve para gratinar. Corte em 8 partes e decore com as folhas de coentro.>

Camarões com creme de tapioca por Guto Lago

Camarões na tapioca com creme de aipim e coco verde com molho de coentro e amendoim>

Por Guto Lago>

Creme de aipim: 600g de aipim/ 200g de polpa de coco verde/ 150g de polpa de manga/Sal a gosto>

Molho de coentro com amendoim: 01 maço de coentro/ 100 g de amendoim/ 10g de alho/150ml de azeite de oliva extra virgem/ 150 ml de azeite; 1 maço de coentro/ 100 g de amendoim/ 10g de alho/150ml de azeite de oliva extra virgem/ 150 ml de azeite; Sal a gosto.>

Camarão empanado na tapioca: 200g de camarão sem casca/2 ovos/30g de farinha de trigo/ 30g de tapioca granulada/1 limão/Sal e pimenta do reino moída a gosto>

Modo de preparo>

1. Coloque o aipim para cozinhar em uma panela com água até cobrir, deixe cozinhar até ficar macio. Depois do aipim cozido, misture a polpa do coco verde e da manga e processe muito bem até homogeneizar. Acerte o sal, caso necessário.>

2. Para o molho pesto de coentro, bata no processador todos os ingredientes no modo pulsar até triturar tudo.>

3. Para os camarões, lave-os em água corrente e, em seguida, no suco do limão. Escorra e tempere com sal e pimenta. Empane um a um na farinha de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha de tapioca. Frite os camarões em óleo aquecido a 180°C. Seque-os no papel toalha.>

4. Montagem: Reserve um prato fundo e coloque o creme de aipim, arrume os camarões no centro do prato e regue com o molho de coentro e amendoim. Decore com cubos de manga, folhas de coentro e pimenta dedo de moça.>

Peixe com efó e farofa de coentro

Peixe com efó e farofa de coentro >

Por Icaro Rosa>

Ingredientes: 2 filés de peixe de aproximadamente 200gr cada/2 inhames médios/ 300gr de farinha de mandioca/100ml de dendê/200ml de leite de coco/4 colheres de sopa de óleo para refogar/50g de amendoim torrado e picado/30gr de camarão seco defumado/20 g de gengibre picadinho/150g de folhas de espinafre, taioba ou língua de vaca/1 cebola picada/2 colheres de sopa de alho picado/½ pimentão verde picado/½ pimentão vermelho picado/1 molho de coentro (reserve um pouco para decorar)/ 1 limão/Sal a gosto>

Para o peixe: Em uma vasilha, tempere os filés de peixe com sal e limão a gosto e reserve>

Para o efó: Em uma panela cozinhe o inhame até ficar macio e em seguida bata no liquidificador com um pouco da água do cozimento até virar um creme e reserve. Em outra panela refogue 1 colher de alho, a cebola, os pimentões, o camarão seco, adicione o dendê e o leite de coco e tempere com sal a gosto, deixe refogar até quase desmanchar os legumes. Em seguida, bata no liquidificador até obter uma consistência homogênea e cremosa. Em um recipiente, misture o inhame batido com a base do Efó e acrescente o amendoim picado, o gengibre e as folhas da sua preferência.>

Para farofa: Refogue 1 colher de sopa de alho até dourar e misture a farinha de mandioca mexendo por aproximadamente 2 a 3 minutos. Em seguida bata no liquidificador a farinha com o coentro até o coentro desaparecer e a farofa ficar verde.>

Finalização: Em uma frigideira antiaderente sele o peixe dos dois lados até ficar dourado e chegar no ponto, sirva com o Efó previamente aquecido, a farofa de coentro e decore com coentro fresco a gosto. Adicione gotinhas de limão sobre o peixe. >

Tartare de peixe com aioli de dendê por Raphael Sepúlveda

Tartare de peixe com aioli de dendê em crocante de banana >

Por Raphael Sepúlveda>

Ingredientes: 250g filé de peixe branco fresco/ ⁠2un pimenta doce/1/2un pimenta dedo de moça/ 3 colheres azeite extra virgem/⁠1 limão taiti/ flor de sal/ ⁠3 bananas da terra verde/ ⁠75ml leite integral/200ml óleo de soja/⁠50ml dendê/⁠1 dente de alho/ sal/ folhas de coentro.>