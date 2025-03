QUARTETO FANTÁSTICO

Com participação de Márcia Short, quarteto feminino faz show intimista em homenagem a Ary Barroso

Show realizado na Praça Municipal, na noite desta sexta-feira (28), integrou celebração pelos 476 anos de Salvador

Larissa Almeida

Publicado em 28 de março de 2025 às 22:26

Márcia Short, Cátia Guimma, Elaine Fernandes e Ellen Wilson deram vida ao projeto 'Ary Barroso na Voz Delas' Crédito: Divulgação/Saltur

Na véspera do aniversário de Salvador, a Praça Municipal foi palco do encontro de quatro artistas baianas que deram vida a um espetáculo musical em homenagem a Ary Barroso. Nomeado de 'Ary Barroso na Voz Delas', a apresentação de sucessos do multiartista contou com Márcia Short, Ellen Wilson, Cátia Guimma e Elaine Fernandes, que fizeram uma apresentação intimista e colocaram o público para balançar ao som da música popular brasileira (MPB). >

Antes mesmo do show começar, por volta das 20h desta sexta-feira (28), já havia pessoas coladas à grade para garantir maior proximidade com o palco. Entre elas, estava o aposentado Crispim Antônio de Jesus, 60 anos, que não abriu mão de marcar presença na festa mesmo após desistência da família.>

"Minha esposa não pôde vir e minha sobrinha desistiu de última hora. Eu disse que viria e vim, porque amo essas artistas. Acompanho os trabalhos de Márcia Short e Cátia Guimma, e o projeto é lindo demais. Ary Barroso traz sambas para a MPB que foram cantados por vários músicos. A música, quando é boa, perpetua. Ele é prova disso", disse. >

A primeira artista a honrar o legado de Ary, mineiro de Ubá, foi Elaine Fernandes. Usando um vestido dourado brilhante, em referência aos trajes usados pelas musas precursoras da MPB, a cantora deu voz a quatro canções do artista, dentre elas 'No Rancho Fundo', música que, recentemente, embalou a abertura da novela homônima da TV Globo.>

Na sequência, Ellen Wilson deu continuidade ao espetáculo, fazendo os casais balançarem no mesmo ritmo ao som de 'Por Causa Desta Cabocla'. Cátia Guimma, por sua vez, revisitou outros clássicos e levou o público a sambar miudinho. >

A mistura de ritmos, tanto das músicas quanto da intensidade do show, alcançou o auge quando Márcia Short subiu no palco. Aclamada, ela ficou responsável por entoar os versos de 'Camisa Amarela', 'Na Baixa dos Sapateiros, 'No Tabuleiro da Baiana' e 'É Luz do Sol'. >

"Como bem disse Ary Barroso, é um luxo só cantar seus sucessos. É uma honra e eu acho que esse deveria ser um luxo estendido a todas as cantoras do Brasil. Ele é um compositor rico, que fala das brasilidades com muita propriedade, beleza e ludicidade. São músicas requintadas e complexas que nos tiram completamente da nossa zona de conforto, mas me sinto nas nuvens por poder ser intérprete", declarou Márcia. >

Já em sintonia com as demais artistas por tocarem projetos em comum, Márcia definiu o encontro delas, no mês das mulheres e um dia antes de Salvador completar 476 anos, como mais um evento que só se vê na Bahia. "É só aqui que a gente se dá esse luxo, ainda mais com a vista da Baía de Todos-os-Santos abraçando e abençoando todo mundo", destacou.>

A escolha do local, das atrações e da variedade de músicas não foi ao acaso. Segundo Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), tudo foi minuciosamente preparado para ser uma celebração única a Salvador e a potência feminina que enriquece culturalmente a cidade.>

"Procuramos sempre diversificar o festival. A ideia do aniversário da cidade é partir para algo diferente. No mês de março, que é o mês das mulheres, fizemos questão de valorizar a prata da casa, reunindo esse show só de mulheres hoje. São mulheres fantásticas que fazem parte da nossa diversidade cultural", frisou Isaac.>

A assistente social Zezé Pacheco, 52 anos, aprovou a iniciativa. Ela, que havia acabado de sair de uma audiência quando ouviu falar sobre o show, prontamente se juntou com uma amiga e se misturou ao público na Rua Chile. >

"Acho que a programação tem tudo a ver com a cidade, porque Salvador é uma cidade negra e, às vezes, são dados poucos espaços para os artistas negros. Essas quatro artistas, agora, cantam Ary Barroso, que canta o samba, uma manifestação cultural negra. Então, o espetáculo faz jus ao aniversário da cidade", finalizou.>