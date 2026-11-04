SEM LUZ

12 bairros de Salvador terão suspensão temporária de energia nesta quarta-feira (4); saiba quais

Desligamentos programados pela Neoenergia Coelba acontecem em horários diferentes para serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:12

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Moradores de 12 bairros de Salvador poderão ficar sem energia elétrica nesta quarta-feira (4). Os desligamentos programados acontecem em horários variados, conforme a localidade, para a realização de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição.

As interrupções estão previstas para Areia Branca, Boa Vista de São Caetano, Boca da Mata de Valéria, Cabula, Ceasa, Centro-Bom Jesus dos Passos, Imbuí, Nazaré, Paripe, Saboeiro, São Cristóvão e Valéria.

29 bairros de Salvador terão corte de energia a partir desta terça (3); confira ruas e horários 1 de 9

Confira os locais e horários previstos:

Areia Branca

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rua do Casarão, 1; Rua Direta do Capelão, 103 e 380; e Rua 2 de Julho, 9099.

Boa Vista de São Caetano

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Travessa 1 Wilson Teixeira, 162.

Boca da Mata de Valéria

Horário: das 8h às 17h.

Endereços: Rodovia BA-528, números 30, 103, 24, 20, 18, 17, 2, 3, 1, 7, 4, 9, 8 e 13.

Cabula

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rua Silveira Martins, 3596, 18 e 2873.

Ceasa

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Estrada das Pedreiras, 526; e Rodovia BA-526, 7208.

Centro-Bom Jesus dos Passos

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Rua da Chapada.

Imbuí

Horário: das 9h30 às 15h30.

Endereços: Rua das Patativas, 725 e 750.

Nazaré

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Praça Conselheiro Almeida Couto, 750.

Paripe

Horário: das 8h às 17h.

Endereço: Rua Paraná, 92.

Saboeiro

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Beco da Coruja, números 157, 159, 177, 114, 900, 152, 361 e 175; Vila Joaquim, 151, 32 e 138; Rua da Vitória, 175 e 9998; Travessa 3 Vila Joaquina, 9654; Rua Silveira Martins, 4170, 48, 44, 3997 e 3596; e Alameda Zulmira Ferreira, 42.

São Cristóvão

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rodovia BA-526, 66 e 6.

Valéria

Horário: das 8h às 17h.

Endereços: Rua da Paz, 20, 10 e 18; Rua Jardim Novo Horizonte, 13 e 31; e Rua Luís Eduardo Magalhães, 5.

Os desligamentos programados são realizados para permitir que a distribuidora execute serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica com segurança. Os horários e endereços afetados variam conforme o local.