SEM LUZ

20 bairros de Salvador terão cortes de energia nesta semana; saiba quais e quando

Desligamentos programados estão previstos entre este domingo (6) e sexta-feira (11)

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 07:14

Neoenergia Coelba reforça alerta sobre os riscos elétricos devido às chuvas em Salvador Crédito: Divulgação

Moradores de 20 bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica previstos para esta semana. Os cortes começam neste domingo (6) e seguem até quarta-feira (10), com interrupções em horários e endereços específicos de diferentes regiões da capital baiana.

Entre os bairros afetados estão Dois de Julho, Canela, Calçada, Federação, Pituba, Amaralina, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Caminho das Árvores, Barra, Stella Maris e Costa Azul. Os desligamentos programados têm horários que variam entre 7h30 e 16h.

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De acordo com o cronograma, não há desligamentos programados para Salvador nos dias 11 e 12 de setembro na lista divulgada. A concessionária orienta os consumidores a consultarem a Agência Virtual para verificar se há interrupções previstas especificamente para cada endereço.

Confira o cronograma:

Domingo (6)

Dois de Julho — Praça da Piedade, 16, das 7h30 às 14h30;

Canela — Avenida Araújo Pinho, 49, das 8h às 16h;

Calçada — diversos endereços, incluindo Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Nilo Peçanha e Rua Barão de Cotegipe, das 9h às 15h;

Caminho das Árvores — Rua Ewerton Visco, 16, das 9h às 15h;

Santo Antônio — Ladeira Ramos de Queiroz, 15, das 9h às 15h;

Federação — diversos endereços da Rua Ferreira Santos e vias próximas, das 10h às 16h;

Trobogy — Avenida Luís Viana Filho, 7331, das 10h às 16h.

Terça-feira (8)

Pituba — Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, das 8h às 10h56;

Amaralina — Rua Visconde de Itaborahy, 1157, das 9h às 14h;

Nordeste de Amaralina — diversos endereços, incluindo Rua do Areal, Rua São Policarpo e Rua Miguelito, das 9h às 14h;

Santa Cruz — diversos endereços, incluindo Rua da Independência e Rua 7 de Agosto, das 9h às 14h;

Santa Teresa — Rua Lívia Giffoni, 334, das 9h às 14h;

Areia Branca — Travessa 2 de Julho e Rua Direta do Capelão, das 10h às 13h.

Quarta-feira (9)

Pituba — ruas Amazonas, Ceará, Machado Neto e São Paulo, das 8h às 16h;

Candeal — Rua Sócrates Guanaes Gomes, das 9h às 15h;

Barra — Rua Tenente Pires Ferreira, das 9h30 às 15h30;

Caminho das Árvores — Alameda dos Umbuzeiros, das 10h às 16h;

Cassange — Avenida Fidalgo e Rua Fidalgo, das 10h às 16h;

Stella Maris — Alameda Rio da Prata, das 10h às 16h.

Quinta-feira (10)

Novo Horizonte — Rua João Caldas, 28, das 9h30 às 15h30;

Bairro da Paz — Rua da Felicidade e Travessa da Felicidade, das 10h às 16h;

Costa Azul — diversos endereços, incluindo Rua Vicente Batalha e Rua Adelaide Fernandes da Costa, das 10h às 16h;