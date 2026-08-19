DIVERSIDADE

23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia será realizada em Salvador na véspera do feriado da Independência

Evento é promovido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB)

Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 18:15

Parada Gay da Bahia Crédito: Divulgação

A Avenida Oceânica voltará a ser palco de uma das maiores manifestações em defesa da diversidade do país. No dia 6 de setembro, véspera do feriado da Independência do Brasil, Salvador recebe a 23ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ Bahia, evento promovido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) que reúne milhares de pessoas em um ato de celebração, visibilidade e reivindicação de direitos.

Neste ano, a mobilização traz como tema “Vergonha adoece. Orgulho cura!”, propondo uma reflexão sobre os impactos do preconceito, da discriminação e da invisibilidade na saúde física e emocional da população LGBTQIAPN+. A mensagem central da campanha destaca a importância do acolhimento, da autoestima e do pertencimento como fatores essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida.

A programação terá início às 11h, no Farol da Barra, com atividades culturais e apresentações artísticas no Palco da Diversidade. O espaço reunirá artistas da cena LGBTQIAPN+, além de prestar homenagem ao antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia e uma das principais referências na luta pelos direitos da comunidade no Brasil, que completa 80 anos em 2026.

A concentração do público está prevista para o meio-dia, enquanto o desfile dos trios elétricos terá início às 15h. O percurso seguirá pelo tradicional circuito Barra-Ondina, reunindo artistas, representantes de movimentos sociais, lideranças e participantes de diferentes regiões do estado. A expectativa da organização é repetir a grande adesão registrada em anos anteriores.

Além do caráter político e social, a Parada também movimenta a economia local. O evento atrai visitantes de diversas cidades da Bahia e de outros estados, impulsionando setores como hotelaria, alimentação, transporte e entretenimento. Para os organizadores, a celebração já faz parte do calendário turístico e cultural da capital baiana, contribuindo para fortalecer a imagem de Salvador como destino acolhedor para a diversidade.

Neste ano, o GGB também busca o reconhecimento da Parada do Orgulho LGBT+ Bahia como Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador. O pedido foi encaminhado à Fundação Gregório de Mattos e destaca a relevância histórica do evento, realizado de forma contínua há mais de duas décadas. Segundo a entidade, a manifestação ultrapassou o papel de ato político para se consolidar como um espaço de convivência, expressão cultural e construção de cidadania.

Como parte das ações da edição de 2026, o Grupo Gay da Bahia lançou ainda o manifesto “Orgulho e Saúde Coletiva – Uma Narrativa de Cura”, documento que amplia o debate sobre políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+ e reforça a importância da ocupação dos espaços públicos como instrumento de inclusão, acolhimento e fortalecimento comunitário.