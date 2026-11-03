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Esther Morais
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:34
Vinte e nove bairros e localidades de Salvador terão interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica entre esta terça-feira (3) e 11 de novembro. Segundo a Neoenergia Coelba, estão previstas suspensões em regiões como Barra, Mussurunga, Pituba, Caminho das Árvores e São Caetano.
Os desligamentos programados são realizados para que a distribuidora execute serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica com segurança. Os horários e endereços afetados variam conforme o local. Clientes com cadastro atualizado recebem avisos antecipados pelos canais informados à empresa, como WhatsApp, e-mail e telefone celular.
29 bairros de Salvador terão corte de energia a partir desta terça (3); confira ruas e horários
A Coelba ressalta que as interrupções costumam atingir apenas alguns endereços das localidades informadas, e não necessariamente todo o bairro.
ALPHAVILLE I
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Avenida Alphaville, 522 e 535.
ALPHAVILLE II
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Rua das Alpíneas, números 1097, 3, 1053, 1125, 10, 1157, 1282, 5, 1268, 1081, 1067, 7, 1178, 1141, 1158, 1235, 28, 1236, 1206, 1052, 509, 25 e 1312; e Rua das Azaleias, 530.
MUSSURUNGA
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Conjunto Mussurunga I, Setor G, Rua O, Caminho 35, 39; Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 26, 15; e Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 15, 3.
MUSSURUNGA I
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Rua Desembargador Wilde de Lima, números 100, 7, 18, 8, 1008, 2, 4, 3, 6, 9, 23, 74, 94, 20, 1, 78, 21, 113, 5, 11, 13 e 17; Rua Desembargador Moacyr Pitta Lima, 6, 4 e 15; Caminho 2; Caminho 4, Gleba H, 1200 e 1300; e Caminho 2, Gleba H, 15.
MUSSURUNGA II
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Caminho 16, números 12, 10, 14, 22, 2, 4, 16, 5, 18, 17, 6 e 8; Rua Professor Rubens Soares, 8 e 5; Caminho 17, números 1300, 8, 7, 19, 10, 1200, 1, 6, 1000, 1400, 4 e 1800; Rua Desembargador Wilde de Lima, 15, 2, 5, 1 e 7; e Caminho 14, 24 e 12.
PARALELA
Horário: das 10h às 16h.
Endereço: Avenida Alphaville, 33.
SÃO CRISTÓVÃO
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Avenida São Cristóvão, 9996; e Avenida Aliomar Baleeiro.
AREIA BRANCA
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Rua do Casarão, 1; Rua Direta do Capelão, 103 e 380; e Rua 2 de Julho, 9099.
BOA VISTA DE SÃO CAETANO
Horário: das 10h às 16h.
Endereço: Travessa 1 Wilson Teixeira, 162.
BOCA DA MATA DE VALÉRIA
Horário: das 8h às 17h.
Endereços: Rodovia BA-528, números 30, 103, 24, 20, 18, 17, 2, 3, 1, 7, 4, 9, 8 e 13.
CABULA
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Rua Silveira Martins, 3596, 18 e 2873.
CEASA
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Estrada das Pedreiras, 526; e Rodovia BA-526, 7208.
CENTRO-BOM JESUS DOS PASSOS
Horário: das 10h às 16h.
Endereço: Rua da Chapada.
IMBUÍ
Horário: das 9h30 às 15h30.
Endereços: Rua das Patativas, 725 e 750.
NAZARÉ
Horário: das 10h às 16h.
Endereço: Praça Conselheiro Almeida Couto, 750.
PARIPE
Horário: das 8h às 17h.
Endereço: Rua Paraná, 92.
SABOEIRO
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Beco da Coruja, números 157, 159, 177, 114, 900, 152, 361 e 175; Vila Joaquim, 151, 32 e 138; Rua da Vitória, 175 e 9998; Travessa 3 Vila Joaquina, 9654; Rua Silveira Martins, 4170, 48, 44, 3997 e 3596; e Alameda Zulmira Ferreira, 42.
SÃO CRISTÓVÃO
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Rodovia BA-526, 66 e 6.
VALÉRIA
Horário: das 8h às 17h.
Endereços: Rua da Paz, 20, 10 e 18; Rua Jardim Novo Horizonte, 13 e 31; e Rua Luís Eduardo Magalhães, 5.
ALPHAVILLE I
Horário: das 10h às 16h.
Endereço: Rua Pajucara, 618.
SÃO CRISTÓVÃO
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Rua São João, números 14, 86, 22, 72, 107, 42, 130, 112, 33, 11, 59, 87, 52, 31, 49, 47, 74, 117, 30, 104, 131, 79, 122, 39, 66, 125, 93, 19, 25, 121, 38, 6, 124, 103, 97, 55, 48, 83, 76, 127, 132, 111, 58, 113, 1, 148, 88, 15, 8, 67, 70, 78, 71, 21, 34, 101, 65, 40, 126, 75, 77, 32, 114, 96, 13, 94, 80, 98, 68, 105, 53 e 29; Rua do Pau-d’Arco, 62, 41, 63, 127 e 54; Rua do Vinhático, 34, 29 e 1; Parque São Cristóvão, 87 e 118; e Rua do Angelim, 23, 39, 87, 22 e 95.
BOA VISTA DE SÃO CAETANO
Horário: das 10h às 13h50.
Endereços: Rua São José, números 13, 37, 20, 34, 30, 7, 2025, 32, 15, 33, 8, 28, 14, 19, 26, 10, 6, 5, 22, 17, 2, 21, 16, 18, 11, 23, 27 e 38; Rua Promotor Rapold Filho, números 47, 59, 31, 50, 56, 58, 41, 48, 45, 5, 9998, 84, 51, 63, 43, 60, 54, 67, 61, 152, 52, 55, 49, 53, 57, 39, 44 e 65; Rodovia A, 9996 e 1101; e Rua José Tibério, 1099.
CAPELINHA
Horário: das 10h às 13h50.
Endereço: Travessa 1 Major Pinheiro, 26.
SÃO CAETANO
Horário: das 10h às 13h50.
Endereços: Avenida São José, números 2, 6, 35, 9, 12, 30, 5 e 33; Avenida Santa Cruz, números 26, 17, 8, 2, 30, 40, 3, 4, 32, 31, 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 12, 6, 14, 28 e 20; Avenida Contorno, números 23, 41, 17, 30, 28, 27, 10, 21, 24, 20, 3, 4, 31, 18, 19, 25, 14, 6, 16, 9, 11, 12 e 291; Travessa 1 Contorno, números 11, 33, 7, 15, 5, 1, 22, 13 e 12; Travessa Contorno, números 5, 38, 29, 33, 110, 9 e 11; Rua do Desengano, 37; Rua José Tibério, 1097, 1095 e 1049; Avenida São Jorge, 19; Rua Yolanda, 344; Travessa Desembargador Viana de Castro, 119, 6 e 4; Rua Desembargador José Manoel Viana de Castro, 1; Rua Formiga, 56 e 67; Rua Simão Dias, 35; Rua Rapold Filho de Baixo, 63; e Rua Tenente José Rocha Filho, 68.
STIEP
Horário: das 10h às 16h.
Endereço: Rua Edistio Pondé, 342.
ÁGUAS CLARAS
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Rua Doutor Jorge Costa Andrade, 76; Rua C, Setor 1, Lote II Remanescente V Melhor, 158; Rua São João Batista, 32; Rua João Salomé, 1; Loteamento Condor, Caminho 18, Setor 1, 22; Rua Sena, 20 e 17; Rua Lourival Costa, 55; Rua Benedito Jenkis, 34; e Rodovia BR-324, 326.
CAMINHO DAS ÁRVORES
Horário: das 10h às 17h.
Endereços: Alameda das Cajazeiras, números 205, 236, 262, 22620, 233, 328, 193, 601, 998, 224, 210, 274, 348, 219, 388, 314, 368, 13, 248, 301 e 261; Alameda das Eritrinas, 79; e Alameda dos Umbuzeiros, 607.
MARECHAL RONDON
Horário: das 10h às 16h.
Endereço: Rua Deusdete Muniz, 57.
BARRA
Horário: das 9h30 às 14h30.
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2592.
Horário: das 10h às 14h30.
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2572.
GARCIA
Horário: das 9h às 16h.
Endereço: Avenida Centenário, 509.
BARRIS
Horário: das 9h às 16h.
Endereço: Rua General Labatut, 4.
CAMINHO DAS ÁRVORES
Horário: das 10h às 16h.
Endereços: Avenida Tancredo Neves, 1222, 1033 e 1186; Rua Ewerton Visco, 160; Alameda das Framboesas, 106, 182, 234, 335, 71, 225, 20929, 105, 128, 151, 80, 349, 180, 253, 52, 199, 142, 281, 366, 286 e 224; Rua Coronel Almerindo Rehem, 82; Alameda dos Sombreiros, 1043; e Rua Professor Milton Cayres de Brito, 69, 1160 e 103.
ITAPUÃ
Horário: das 10h às 16h.
Endereço: Avenida Dorival Caymmi, 1080.
PITUBA
Horário: das 10h às 16h.
Endereço: Rua Aristides Fraga Lima, 177.