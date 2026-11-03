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29 bairros de Salvador terão corte de energia a partir desta terça (3); confira ruas e horários

Desligamentos temporários ocorrem para realização de melhorias e manutenção na rede elétrica

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:34

Coelba desliga quase 80 mil ligações clandestinas
Coelba desliga quase 80 mil ligações clandestinas Crédito: Divulgação/Coelba

Vinte e nove bairros e localidades de Salvador terão interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica entre esta terça-feira (3) e 11 de novembro. Segundo a Neoenergia Coelba, estão previstas suspensões em regiões como Barra, Mussurunga, Pituba, Caminho das Árvores e São Caetano.

Os desligamentos programados são realizados para que a distribuidora execute serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica com segurança. Os horários e endereços afetados variam conforme o local. Clientes com cadastro atualizado recebem avisos antecipados pelos canais informados à empresa, como WhatsApp, e-mail e telefone celular.

29 bairros de Salvador terão corte de energia a partir desta terça (3); confira ruas e horários

3 de novembroALPHAVILLE IHorário: das 10h às 16h.Endereços: Avenida Alphaville, 522 e 535.ALPHAVILLE IIHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua das Alpíneas, números 1097, 3, 1053, 1125, 10, 1157, 1282, 5, 1268, 1081, 1067, 7, 1178, 1141, 1158, 1235, 28, 1236, 1206, 1052, 509, 25 e 1312; e Rua das Azaleias, 530. por Divulgação
3 de novembroMUSSURUNGAHorário: das 10h às 16h.Endereços: Conjunto Mussurunga I, Setor G, Rua O, Caminho 35, 39; Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 26, 15; e Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 15, 3.MUSSURUNGA IHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua Desembargador Wilde de Lima, números 100, 7, 18, 8, 1008, 2, 4, 3, 6, 9, 23, 74, 94, 20, 1, 78, 21, 113, 5, 11, 13 e 17; Rua Desembargador Moacyr Pitta Lima, 6, 4 e 15; Caminho 2; Caminho 4, Gleba H, 1200 e 1300; e Caminho 2, Gleba H, 15.MUSSURUNGA IIHorário: das 10h às 16h.Endereços: Caminho 16, números 12, 10, 14, 22, 2, 4, 16, 5, 18, 17, 6 e 8; Rua Professor Rubens Soares, 8 e 5; Caminho 17, números 1300, 8, 7, 19, 10, 1200, 1, 6, 1000, 1400, 4 e 1800; Rua Desembargador Wilde de Lima, 15, 2, 5, 1 e 7; e Caminho 14, 24 e 12.PARALELAHorário: das 10h às 16h.Endereço: Avenida Alphaville, 33.SÃO CRISTÓVÃOHorário: das 10h às 16h.Endereços: Avenida São Cristóvão, 9996; e Avenida Aliomar Baleeiro. por Divulgação
4 de novembroAREIA BRANCAHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua do Casarão, 1; Rua Direta do Capelão, 103 e 380; e Rua 2 de Julho, 9099.BOA VISTA DE SÃO CAETANOHorário: das 10h às 16h.Endereço: Travessa 1 Wilson Teixeira, 162 por Divulgação/Neoenergia Coelba
4 de novembroBOCA DA MATA DE VALÉRIAHorário: das 8h às 17h.Endereços: Rodovia BA-528, números 30, 103, 24, 20, 18, 17, 2, 3, 1, 7, 4, 9, 8 e 13.CABULAHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua Silveira Martins, 3596, 18 e 2873.CEASAHorário: das 10h às 16h.Endereços: Estrada das Pedreiras, 526; e Rodovia BA-526, 7208.CENTRO-BOM JESUS DOS PASSOSHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua da Chapada.IMBUÍHorário: das 9h30 às 15h30.Endereços: Rua das Patativas, 725 e 750.NAZARÉHorário: das 10h às 16h.Endereço: Praça Conselheiro Almeida Couto, 750.PARIPEHorário: das 8h às 17h.Endereço: Rua Paraná, 92.SABOEIROHorário: das 10h às 16h.Endereços: Beco da Coruja, números 157, 159, 177, 114, 900, 152, 361 e 175; Vila Joaquim, 151, 32 e 138; Rua da Vitória, 175 e 9998; Travessa 3 Vila Joaquina, 9654; Rua Silveira Martins, 4170, 48, 44, 3997 e 3596; e Alameda Zulmira Ferreira, 42.SÃO CRISTÓVÃOHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rodovia BA-526, 66 e 6.VALÉRIAHorário: das 8h às 17h.Endereços: Rua da Paz, 20, 10 e 18; Rua Jardim Novo Horizonte, 13 e 31; e Rua Luís Eduardo Magalhães, 5. por Divulgação/Neoenergia Coelba
5 de novembroALPHAVILLE IHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua Pajucara, 618.SÃO CRISTÓVÃOHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua São João, números 14, 86, 22, 72, 107, 42, 130, 112, 33, 11, 59, 87, 52, 31, 49, 47, 74, 117, 30, 104, 131, 79, 122, 39, 66, 125, 93, 19, 25, 121, 38, 6, 124, 103, 97, 55, 48, 83, 76, 127, 132, 111, 58, 113, 1, 148, 88, 15, 8, 67, 70, 78, 71, 21, 34, 101, 65, 40, 126, 75, 77, 32, 114, 96, 13, 94, 80, 98, 68, 105, 53 e 29; Rua do Pau-d’Arco, 62, 41, 63, 127 e 54; Rua do Vinhático, 34, 29 e 1; Parque São Cristóvão, 87 e 118; e Rua do Angelim, 23, 39, 87, 22 e 95. por Reprodução
6 de novembroBOA VISTA DE SÃO CAETANOHorário: das 10h às 13h50.Endereços: Rua São José, números 13, 37, 20, 34, 30, 7, 2025, 32, 15, 33, 8, 28, 14, 19, 26, 10, 6, 5, 22, 17, 2, 21, 16, 18, 11, 23, 27 e 38; Rua Promotor Rapold Filho, números 47, 59, 31, 50, 56, 58, 41, 48, 45, 5, 9998, 84, 51, 63, 43, 60, 54, 67, 61, 152, 52, 55, 49, 53, 57, 39, 44 e 65; Rodovia A, 9996 e 1101; e Rua José Tibério, 1099.CAPELINHAHorário: das 10h às 13h50.Endereço: Travessa 1 Major Pinheiro, 26.SÃO CAETANOHorário: das 10h às 13h50.Endereços: Avenida São José, números 2, 6, 35, 9, 12, 30, 5 e 33; Avenida Santa Cruz, números 26, 17, 8, 2, 30, 40, 3, 4, 32, 31, 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 12, 6, 14, 28 e 20; Avenida Contorno, números 23, 41, 17, 30, 28, 27, 10, 21, 24, 20, 3, 4, 31, 18, 19, 25, 14, 6, 16, 9, 11, 12 e 291; Travessa 1 Contorno, números 11, 33, 7, 15, 5, 1, 22, 13 e 12; Travessa Contorno, números 5, 38, 29, 33, 110, 9 e 11; Rua do Desengano, 37; Rua José Tibério, 1097, 1095 e 1049; Avenida São Jorge, 19; Rua Yolanda, 344; Travessa Desembargador Viana de Castro, 119, 6 e 4; Rua Desembargador José Manoel Viana de Castro, 1; Rua Formiga, 56 e 67; Rua Simão Dias, 35; Rua Rapold Filho de Baixo, 63; e Rua Tenente José Rocha Filho, 68.STIEPHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua Edistio Pondé, 342. por Divulgação
9 de novembroÁGUAS CLARASHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua Doutor Jorge Costa Andrade, 76; Rua C, Setor 1, Lote II Remanescente V Melhor, 158; Rua São João Batista, 32; Rua João Salomé, 1; Loteamento Condor, Caminho 18, Setor 1, 22; Rua Sena, 20 e 17; Rua Lourival Costa, 55; Rua Benedito Jenkis, 34; e Rodovia BR-324, 326.CAMINHO DAS ÁRVORESHorário: das 10h às 17h.Endereços: Alameda das Cajazeiras, números 205, 236, 262, 22620, 233, 328, 193, 601, 998, 224, 210, 274, 348, 219, 388, 314, 368, 13, 248, 301 e 261; Alameda das Eritrinas, 79; e Alameda dos Umbuzeiros, 607.MARECHAL RONDONHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua Deusdete Muniz, 57. por Divulgação
10 de novembroBARRAHorário: das 9h30 às 14h30.Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2592.Horário: das 10h às 14h30.Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2572.GARCIAHorário: das 9h às 16h.Endereço: Avenida Centenário, 509. por Divulgação/Neoenergia Coelba
11 de novembroBARRISHorário: das 9h às 16h.Endereço: Rua General Labatut, 4.CAMINHO DAS ÁRVORESHorário: das 10h às 16h.Endereços: Avenida Tancredo Neves, 1222, 1033 e 1186; Rua Ewerton Visco, 160; Alameda das Framboesas, 106, 182, 234, 335, 71, 225, 20929, 105, 128, 151, 80, 349, 180, 253, 52, 199, 142, 281, 366, 286 e 224; Rua Coronel Almerindo Rehem, 82; Alameda dos Sombreiros, 1043; e Rua Professor Milton Cayres de Brito, 69, 1160 e 103.ITAPUÃHorário: das 10h às 16h.Endereço: Avenida Dorival Caymmi, 1080.PITUBAHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua Aristides Fraga Lima, 177. por Divulgação/Neoenergia Coelba
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3 de novembroALPHAVILLE IHorário: das 10h às 16h.Endereços: Avenida Alphaville, 522 e 535.ALPHAVILLE IIHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua das Alpíneas, números 1097, 3, 1053, 1125, 10, 1157, 1282, 5, 1268, 1081, 1067, 7, 1178, 1141, 1158, 1235, 28, 1236, 1206, 1052, 509, 25 e 1312; e Rua das Azaleias, 530. por Divulgação

A Coelba ressalta que as interrupções costumam atingir apenas alguns endereços das localidades informadas, e não necessariamente todo o bairro.

Confira a relação de locais, ruas e horários:

3 de novembro

ALPHAVILLE I

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Avenida Alphaville, 522 e 535.

ALPHAVILLE II

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rua das Alpíneas, números 1097, 3, 1053, 1125, 10, 1157, 1282, 5, 1268, 1081, 1067, 7, 1178, 1141, 1158, 1235, 28, 1236, 1206, 1052, 509, 25 e 1312; e Rua das Azaleias, 530.

MUSSURUNGA

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Conjunto Mussurunga I, Setor G, Rua O, Caminho 35, 39; Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 26, 15; e Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 15, 3.

MUSSURUNGA I

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rua Desembargador Wilde de Lima, números 100, 7, 18, 8, 1008, 2, 4, 3, 6, 9, 23, 74, 94, 20, 1, 78, 21, 113, 5, 11, 13 e 17; Rua Desembargador Moacyr Pitta Lima, 6, 4 e 15; Caminho 2; Caminho 4, Gleba H, 1200 e 1300; e Caminho 2, Gleba H, 15.

MUSSURUNGA II

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Caminho 16, números 12, 10, 14, 22, 2, 4, 16, 5, 18, 17, 6 e 8; Rua Professor Rubens Soares, 8 e 5; Caminho 17, números 1300, 8, 7, 19, 10, 1200, 1, 6, 1000, 1400, 4 e 1800; Rua Desembargador Wilde de Lima, 15, 2, 5, 1 e 7; e Caminho 14, 24 e 12.

PARALELA

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Avenida Alphaville, 33.

SÃO CRISTÓVÃO

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Avenida São Cristóvão, 9996; e Avenida Aliomar Baleeiro.

4 de novembro

AREIA BRANCA

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rua do Casarão, 1; Rua Direta do Capelão, 103 e 380; e Rua 2 de Julho, 9099.

BOA VISTA DE SÃO CAETANO

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Travessa 1 Wilson Teixeira, 162.

BOCA DA MATA DE VALÉRIA

Horário: das 8h às 17h.

Endereços: Rodovia BA-528, números 30, 103, 24, 20, 18, 17, 2, 3, 1, 7, 4, 9, 8 e 13.

CABULA

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rua Silveira Martins, 3596, 18 e 2873.

CEASA

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Estrada das Pedreiras, 526; e Rodovia BA-526, 7208.

CENTRO-BOM JESUS DOS PASSOS

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Rua da Chapada.

IMBUÍ

Horário: das 9h30 às 15h30.

Endereços: Rua das Patativas, 725 e 750.

NAZARÉ

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Praça Conselheiro Almeida Couto, 750.

PARIPE

Horário: das 8h às 17h.

Endereço: Rua Paraná, 92.

SABOEIRO

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Beco da Coruja, números 157, 159, 177, 114, 900, 152, 361 e 175; Vila Joaquim, 151, 32 e 138; Rua da Vitória, 175 e 9998; Travessa 3 Vila Joaquina, 9654; Rua Silveira Martins, 4170, 48, 44, 3997 e 3596; e Alameda Zulmira Ferreira, 42.

SÃO CRISTÓVÃO

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rodovia BA-526, 66 e 6.

VALÉRIA

Horário: das 8h às 17h.

Endereços: Rua da Paz, 20, 10 e 18; Rua Jardim Novo Horizonte, 13 e 31; e Rua Luís Eduardo Magalhães, 5.

5 de novembro

ALPHAVILLE I

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Rua Pajucara, 618.

SÃO CRISTÓVÃO

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rua São João, números 14, 86, 22, 72, 107, 42, 130, 112, 33, 11, 59, 87, 52, 31, 49, 47, 74, 117, 30, 104, 131, 79, 122, 39, 66, 125, 93, 19, 25, 121, 38, 6, 124, 103, 97, 55, 48, 83, 76, 127, 132, 111, 58, 113, 1, 148, 88, 15, 8, 67, 70, 78, 71, 21, 34, 101, 65, 40, 126, 75, 77, 32, 114, 96, 13, 94, 80, 98, 68, 105, 53 e 29; Rua do Pau-d’Arco, 62, 41, 63, 127 e 54; Rua do Vinhático, 34, 29 e 1; Parque São Cristóvão, 87 e 118; e Rua do Angelim, 23, 39, 87, 22 e 95.

6 de novembro

BOA VISTA DE SÃO CAETANO

Horário: das 10h às 13h50.

Endereços: Rua São José, números 13, 37, 20, 34, 30, 7, 2025, 32, 15, 33, 8, 28, 14, 19, 26, 10, 6, 5, 22, 17, 2, 21, 16, 18, 11, 23, 27 e 38; Rua Promotor Rapold Filho, números 47, 59, 31, 50, 56, 58, 41, 48, 45, 5, 9998, 84, 51, 63, 43, 60, 54, 67, 61, 152, 52, 55, 49, 53, 57, 39, 44 e 65; Rodovia A, 9996 e 1101; e Rua José Tibério, 1099.

CAPELINHA

Horário: das 10h às 13h50.

Endereço: Travessa 1 Major Pinheiro, 26.

SÃO CAETANO

Horário: das 10h às 13h50.

Endereços: Avenida São José, números 2, 6, 35, 9, 12, 30, 5 e 33; Avenida Santa Cruz, números 26, 17, 8, 2, 30, 40, 3, 4, 32, 31, 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 12, 6, 14, 28 e 20; Avenida Contorno, números 23, 41, 17, 30, 28, 27, 10, 21, 24, 20, 3, 4, 31, 18, 19, 25, 14, 6, 16, 9, 11, 12 e 291; Travessa 1 Contorno, números 11, 33, 7, 15, 5, 1, 22, 13 e 12; Travessa Contorno, números 5, 38, 29, 33, 110, 9 e 11; Rua do Desengano, 37; Rua José Tibério, 1097, 1095 e 1049; Avenida São Jorge, 19; Rua Yolanda, 344; Travessa Desembargador Viana de Castro, 119, 6 e 4; Rua Desembargador José Manoel Viana de Castro, 1; Rua Formiga, 56 e 67; Rua Simão Dias, 35; Rua Rapold Filho de Baixo, 63; e Rua Tenente José Rocha Filho, 68.

STIEP

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Rua Edistio Pondé, 342.

9 de novembro

ÁGUAS CLARAS

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Rua Doutor Jorge Costa Andrade, 76; Rua C, Setor 1, Lote II Remanescente V Melhor, 158; Rua São João Batista, 32; Rua João Salomé, 1; Loteamento Condor, Caminho 18, Setor 1, 22; Rua Sena, 20 e 17; Rua Lourival Costa, 55; Rua Benedito Jenkis, 34; e Rodovia BR-324, 326.

CAMINHO DAS ÁRVORES

Horário: das 10h às 17h.

Endereços: Alameda das Cajazeiras, números 205, 236, 262, 22620, 233, 328, 193, 601, 998, 224, 210, 274, 348, 219, 388, 314, 368, 13, 248, 301 e 261; Alameda das Eritrinas, 79; e Alameda dos Umbuzeiros, 607.

MARECHAL RONDON

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Rua Deusdete Muniz, 57.

10 de novembro

BARRA

Horário: das 9h30 às 14h30.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2592.

Horário: das 10h às 14h30.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2572.

GARCIA

Horário: das 9h às 16h.

Endereço: Avenida Centenário, 509.

11 de novembro

BARRIS

Horário: das 9h às 16h.

Endereço: Rua General Labatut, 4.

CAMINHO DAS ÁRVORES

Horário: das 10h às 16h.

Endereços: Avenida Tancredo Neves, 1222, 1033 e 1186; Rua Ewerton Visco, 160; Alameda das Framboesas, 106, 182, 234, 335, 71, 225, 20929, 105, 128, 151, 80, 349, 180, 253, 52, 199, 142, 281, 366, 286 e 224; Rua Coronel Almerindo Rehem, 82; Alameda dos Sombreiros, 1043; e Rua Professor Milton Cayres de Brito, 69, 1160 e 103.

ITAPUÃ

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Avenida Dorival Caymmi, 1080.

PITUBA

Horário: das 10h às 16h.

Endereço: Rua Aristides Fraga Lima, 177.

Tags:

Energia Elétrica Neoenergia Coelba

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