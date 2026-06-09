MEIO AMBIENTE

50 aves silvestres são resgatadas durante campanha em Salvador

Animais foram entregues pela população durante ação realizada no Parque da Cidade e passarão por avaliação antes de possível retorno ao habitat natural

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:00

50 aves silvestres são resgatadas durante campanha em Salvador Crédito: Ascom/GCM

Salvador registrou o recolhimento de 50 animais silvestres em apenas quatro dias da campanha de entrega voluntária realizada no Parque da Cidade, no Itaigara.

Realizada entre os dias 31 de maio e 3 de junho, a iniciativa buscou incentivar a regularização da posse de animais silvestres, além de garantir que os espécimes entregues voluntariamente fossem encaminhados para avaliação e possível reintegração ao habitat natural.

“Alcançamos a marca de 50 animais resgatados nesses dias de mobilização no Parque da Cidade. O balanço é extremamente positivo, mas o mais importante foi perceber o alto grau de satisfação e a confiança que a população depositou no trabalho do GEPA e dos órgãos parceiros durante a entrega voluntária, sabendo que estavam agindo dentro da legalidade e sem penalidades", afirmou o coordenador do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) da Guarda Civil Municipal (GCM), Robson Pires.

Aves de canto mais traficados no país 1 de 10

Os animais recolhidos são encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), como a unidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em Pituaçu, ou para outros centros especializados. Veterinários e biólogos realizam exames clínicos para verificar as condições de saúde dos animais, tratar possíveis ferimentos e identificar doenças.

Em seguida, os animais passam por um processo de reabilitação comportamental, durante o qual os profissionais avaliam se conseguem se alimentar, caçar e se defender sozinhos. O procedimento é essencial para espécies que passaram longos períodos em cativeiro e podem ter perdido parte de seus instintos naturais.

Após a recuperação completa, os animais considerados aptos são devolvidos a áreas de preservação ambiental monitoradas.