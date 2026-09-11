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A Cuca vem pegar: bruxa que assusta gerações ganha gruta em Salvador a partir de domingo

Personagem participa de oficinas de slime e poção mágica em shopping da capital

Mariana Rios

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18:51

Gruta da Cuca será aberta no Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

Quem tem medo da Cuca? A bruxa-jacaré que assusta gerações de crianças vai trocar, pelo menos por alguns dias, a fama de personagem assustadora por encontros, fotos, oficinas e diversão em Salvador. A partir deste domingo (13), a Gruta da Cuca, inspirada no universo do Sítio do Picapau Amarelo, será aberta no Salvador Norte Shopping.

A atração gratuita poderá ser visitada até o dia 27, no Piso L1 do shopping. O espaço terá cenografia temática, ambientes para fotos e exibição de episódios da série, aproximando crianças e adultos de uma personagem que faz parte do imaginário infantil brasileiro.

Em Salvador, porém, não será preciso ter medo. Nos dias 19 e 26 de setembro, a própria Cuca estará na gruta para participar de oficinas de slime e poção mágica. As atividades acontecem às 15h, 16h e 17h, com duração de 30 minutos cada.

A participação nas oficinas é gratuita, mas exige inscrição pelo aplicativo do shopping. A personagem também estará disponível para interação e fotos com o público.

Teatro do Sítio aos domingos

A programação começa neste domingo também com apresentações musicais inspiradas no Sítio do Picapau Amarelo. Os espetáculos serão realizados sempre às 15h, no Piso L3, na Praça de Alimentação.

Confira a programação:

Domingo (13): Piquenique da Narizinho

20 de setembro: Emília e o Coração da Floresta

27 de setembro: Aniversário Surpresa da Cuca

E a Cuca também vai fazer o bem

Nos dias 19 e 26 de setembro, a personagem terá ainda uma missão diferente: incentivar a solidariedade e a sustentabilidade. Clientes que levarem lacres de latas ou tampinhas plásticas para doação aos projetos Lacre do Bem e Castrampinha receberão brindes surpresa.