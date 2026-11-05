RETIRADA

A três meses do Carnaval, Quero Abadá inaugura loja no Salvador Shopping

Unidade abre em 19 de novembro, com venda e retirada de abadás e ingressos

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13:35

Loja Quero Abadá Crédito: Divulgação

A três meses do Carnaval de Salvador 2027, a Quero Abadá vai ampliar o atendimento presencial com uma nova loja no Salvador Shopping. A inauguração será em 19 de novembro, no Piso L2, em frente à cafeteria Feito à Grão e ao Salão Nana.

Usado como ponto de retirada de abadás e ingressos no último Carnaval, o endereço passará a oferecer também vendas e orientação aos foliões. Será possível comprar entradas para blocos e camarotes, consultar preços e formas de pagamento, adquirir brindes e retirar produtos. O funcionamento seguirá o horário das demais lojas do shopping.

A abertura integra a preparação da empresa para a folia, que começa oficialmente em 4 de fevereiro. Além da nova unidade e dos canais digitais de vendas, a Quero Abadá prevê operações de entrega no Salvador Norte Shopping, no Aeroporto Internacional de Salvador e no Porto de Salvador a partir de janeiro de 2027.

No porto, o atendimento será exclusivo para a entrega de abadás aos clientes que chegam em navios de cruzeiro. As datas e os horários de funcionamento desses pontos ainda serão divulgados.

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa manterá uma estrutura de entregas durante o Carnaval. Segundo Vitor Villas Bôas, diretor e sócio-fundador da Quero Abadá, o planejamento busca ampliar as opções de atendimento para moradores e visitantes.

“Estamos trabalhando para oferecer mais comodidade aos foliões, tanto para quem já mora em Salvador quanto para quem vem de outras cidades e estados para curtir o Carnaval. A ampliação do atendimento no Salvador Shopping e a estrutura de entregas durante a festa fazem parte desse planejamento. Queremos facilitar o acesso aos abadás e ingressos e oferecer alternativas para que cada cliente organize sua experiência”, afirma.

SERVIÇO

Nova loja Quero Abadá – Salvador Shopping

Inauguração: 19 de novembro de 2026.

Endereço: Piso L2 do Salvador Shopping, em frente à cafeteria Feito à Grão e ao Salão Nana

Funcionamento: mesmo horário das demais lojas do shopping.

Serviços: venda de abadás e ingressos para blocos e camarotes, comercialização de brindes, atendimento presencial e retirada de produtos.

Operação de entregas durante o Carnaval 2027

Salvador Shopping;

Salvador Norte Shopping;

Aeroporto Internacional de Salvador;