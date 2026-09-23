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Academia de Letras da Bahia recebe vivência gratuita de biblioterapia nesta quinta (22)

Encontro em Salvador vai usar textos literários para abordar emoções e terá até 25 vagas para adultos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:26

Encontro será conduzido pela escritora e jornalista Fernanda Carvalho
Encontro será conduzido pela escritora e jornalista Fernanda Carvalho Crédito: Reprodução

A Academia de Letras da Bahia, em Salvador, recebe nesta quinta-feira (24), às 16h, uma vivência gratuita de biblioterapia. A atividade terá até 25 vagas, é destinada exclusivamente a adultos e requer inscrição antecipada.

Intitulado “Maré de Dentro: Quando a literatura nos convida a transbordar”, o encontro será conduzido pela escritora e jornalista Fernanda Carvalho. Durante a vivência, os participantes serão convidados a ler e discutir textos literários como ponto de partida para refletir sobre emoções e compartilhar experiências. A duração prevista é de uma hora e meia a duas horas.

A atividade faz parte da programação que marca o primeiro ano da Associação Brasileira de Biblioterapia (ABB), com ações previstas em diferentes cidades do país. Em Salvador, a proposta também se relaciona ao Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre saúde mental.

“A literatura pode ser uma espécie de colo para aquilo que sentimos e nem sempre conseguimos verbalizar. A proposta de ‘Maré de Dentro’ é justamente criar um espaço seguro para olhar para dentro, reconhecer nossas emoções e perceber que, muitas vezes, uma história literária pode abrir caminhos para muitas histórias que carregamos em nós”, afirma Fernanda Carvalho.

A participação é gratuita, mediante inscrição antecipada por formulário.

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