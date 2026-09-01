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Academias gratuitas de Salvador ganham novo sistema para cadastro e agendamento; saiba como participar

Cerca de 35 mil pessoas utilizem regularmente os equipamentos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:54

Academia da Prefeitura de Salvador
Academia da Prefeitura de Salvador Crédito: Vitor Santos / Sempre

Os usuários das Academias Salvador não precisarão mais utilizar um aplicativo para marcar horário nas unidades gratuitas mantidas pela Prefeitura. A partir de agora, o cadastro e o agendamento das aulas serão realizados exclusivamente pelo portal Salvador Digital, plataforma que reúne os serviços municipais em ambiente online.

A mudança foi anunciada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e busca simplificar o acesso dos frequentadores. Segundo a pasta, a alteração atende a uma demanda recorrente dos próprios usuários, que relatavam dificuldades relacionadas ao espaço de armazenamento dos celulares e ao uso de mais um aplicativo no dia a dia.

Quem já possui cadastro no Salvador Digital não precisará realizar um novo registro. Basta acessar a plataforma e efetuar o agendamento das atividades desejadas.

De acordo com o secretário da Sempre, Júnior Magalhães, a reformulação faz parte de um processo de modernização do programa. Além de centralizar o serviço em um único ambiente digital, a nova plataforma permitirá a inclusão de funcionalidades que não estavam disponíveis anteriormente.

“Fizemos uma reconfiguração do projeto da Academia Salvador para facilitar a vida do cidadão. Não vamos precisar mais de aplicativo, agora o serviço será através do portal Salvador Digital. Além disso, estamos fazendo uma nova comunicação visual com a identidade de Salvador. Essa é uma política pública importante, porque as academias são mais do que espaços de musculação; são estações de saúde”, afirmou.

A expectativa é que o sistema passe a oferecer conteúdos educativos, incluindo vídeos produzidos por profissionais de Educação Física com orientações sobre a execução correta dos exercícios. Atualmente, a rede conta com 89 professores e cerca de 30 estagiários responsáveis pelo acompanhamento das atividades.

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Mais de 800 mil acessos

Desde a inauguração da primeira unidade, no Dique do Tororó, em junho de 2024, as Academias Salvador já contabilizaram mais de 840 mil acessos. A Prefeitura estima que cerca de 35 mil pessoas utilizem regularmente os equipamentos, frequentando os espaços ao menos duas vezes por semana.

Entre elas está o eletrotécnico aposentado Raimundo Nonato, de 71 anos. Frequentador da unidade do Dique do Tororó desde os primeiros dias de funcionamento, ele afirma que a musculação trouxe benefícios para a saúde.

“Eu fazia caminhada, mas meu cardiologista disse que somente a caminhada não resolveria o problema da minha pressão alta. Comecei a frequentar a academia da Prefeitura de segunda a sexta-feira e a dosagem da minha medicação reduziu. Ganhei mais saúde”, relatou.

Além da modernização do sistema de agendamento, a gestão municipal pretende ampliar a oferta do serviço. Segundo a Sempre, outras 15 academias deverão ser implantadas gradualmente na capital baiana.

A expansão também inclui o aumento das aulas coletivas, com modalidades como yoga, pilates, zumba, boxe e muay thai.

Atualmente, as Academias Salvador estão distribuídas pelos bairros de Amaralina, Barros Reis, Boca do Rio, Bonfim, Cajazeiras, Calabar, Dique do Tororó, Imbuí, Itapuã, Largo do Tanque, Mané Dendê, Narandiba, São Caetano, São Tomé de Paripe e no canteiro central da Avenida Bonocô.

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Salvador

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