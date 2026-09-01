SAÚDE

Academias gratuitas de Salvador ganham novo sistema para cadastro e agendamento; saiba como participar

Cerca de 35 mil pessoas utilizem regularmente os equipamentos

Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:54

Academia da Prefeitura de Salvador Crédito: Vitor Santos / Sempre

Os usuários das Academias Salvador não precisarão mais utilizar um aplicativo para marcar horário nas unidades gratuitas mantidas pela Prefeitura. A partir de agora, o cadastro e o agendamento das aulas serão realizados exclusivamente pelo portal Salvador Digital, plataforma que reúne os serviços municipais em ambiente online.

A mudança foi anunciada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e busca simplificar o acesso dos frequentadores. Segundo a pasta, a alteração atende a uma demanda recorrente dos próprios usuários, que relatavam dificuldades relacionadas ao espaço de armazenamento dos celulares e ao uso de mais um aplicativo no dia a dia.

Quem já possui cadastro no Salvador Digital não precisará realizar um novo registro. Basta acessar a plataforma e efetuar o agendamento das atividades desejadas.

De acordo com o secretário da Sempre, Júnior Magalhães, a reformulação faz parte de um processo de modernização do programa. Além de centralizar o serviço em um único ambiente digital, a nova plataforma permitirá a inclusão de funcionalidades que não estavam disponíveis anteriormente.

“Fizemos uma reconfiguração do projeto da Academia Salvador para facilitar a vida do cidadão. Não vamos precisar mais de aplicativo, agora o serviço será através do portal Salvador Digital. Além disso, estamos fazendo uma nova comunicação visual com a identidade de Salvador. Essa é uma política pública importante, porque as academias são mais do que espaços de musculação; são estações de saúde”, afirmou.

A expectativa é que o sistema passe a oferecer conteúdos educativos, incluindo vídeos produzidos por profissionais de Educação Física com orientações sobre a execução correta dos exercícios. Atualmente, a rede conta com 89 professores e cerca de 30 estagiários responsáveis pelo acompanhamento das atividades.

Mais de 800 mil acessos

Desde a inauguração da primeira unidade, no Dique do Tororó, em junho de 2024, as Academias Salvador já contabilizaram mais de 840 mil acessos. A Prefeitura estima que cerca de 35 mil pessoas utilizem regularmente os equipamentos, frequentando os espaços ao menos duas vezes por semana.

Entre elas está o eletrotécnico aposentado Raimundo Nonato, de 71 anos. Frequentador da unidade do Dique do Tororó desde os primeiros dias de funcionamento, ele afirma que a musculação trouxe benefícios para a saúde.

“Eu fazia caminhada, mas meu cardiologista disse que somente a caminhada não resolveria o problema da minha pressão alta. Comecei a frequentar a academia da Prefeitura de segunda a sexta-feira e a dosagem da minha medicação reduziu. Ganhei mais saúde”, relatou.

Além da modernização do sistema de agendamento, a gestão municipal pretende ampliar a oferta do serviço. Segundo a Sempre, outras 15 academias deverão ser implantadas gradualmente na capital baiana.

A expansão também inclui o aumento das aulas coletivas, com modalidades como yoga, pilates, zumba, boxe e muay thai.