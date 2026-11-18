OPERAÇÃO

Acampamento do tráfico escondia 5,8 mil porções de crack e pedra de 1 kg em área de mata em Brotas

Policiais civis encontraram no local uma estrutura usada como acampamento para armazenar, preparar e fracionar drogas; dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos ficou ferido após confronto com as equipes

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16:42

Acampamento do tráfico escondia 5,8 mil porções de crack e pedra de 1 kg em área de mata em Brotas Crédito: Divulgação/ASCOM-PCBA

Uma operação da Polícia Civil terminou com dois homens presos e um adolescente apreendido nesta quarta-feira (18), em uma área de vegetação no bairro de Brotas, em Salvador. Durante a ação, os policiais encontraram 5.800 porções de crack e uma pedra de aproximadamente um quilo da mesma droga.

Os envolvidos, dois homens de 32 e 29 anos e um adolescente de 17, são investigados por tráfico de drogas, tentativa de homicídio contra agente de segurança pública e associação criminosa.

A operação começou após equipes da Polícia Civil receberem informações de inteligência sobre a presença de homens armados em uma área de mata próxima a um condomínio da região. Quando os policiais chegaram ao local, os suspeitos teriam atirado contra as equipes, que revidaram.

Durante a troca de tiros, o adolescente de 17 anos foi atingido. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde permanece sob custódia policial.

Os outros dois homens foram presos em flagrante. Durante as buscas, os policiais identificaram uma estrutura montada na vegetação e utilizada como acampamento para armazenar, acondicionar e fracionar drogas destinadas à comercialização. No local, foram apreendidas as 5.800 porções de crack e uma pedra de cerca de um quilo do entorpecente.

Polícia procura outros integrantes do grupo

A ação foi conduzida pela 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), que continua investigando o caso e realizando diligências para localizar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.