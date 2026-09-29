SAÚDE

Ação gratuita na Barra oferece exames e orientação especializada nesta terça (29)

Evento terá aferição de pressão, teste de glicemia, avaliação nutricional e outros serviços gratuitos

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 00:10

Saúde Crédito: Shutterstock

As doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de morte no Brasil, afetando cerca de 14 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Para combater o diagnóstico tardio e alertar a população sobre a prevenção primária, o Centro de Cardiologia do Hospital Português (HP) realiza em conjunto com o programa institucional Vida Saudável, terça-feira (29), uma ação gratuita de saúde na Orla da Barra (Morro do Cristo), das 7h às 12h.

Com estrutura montada à beira-mar, a iniciativa marca o Dia Mundial do Coração oferecendo aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação de IMC e orientações personalizadas com nutricionista, além de massagem relaxante. Para ser atendido, basta apresentar documento com foto.

"A prevenção primária precisa ser prática e acessível. Identificar fatores de risco silenciosos, como hipertensão e diabetes, em uma ação de campo nos permite alertar o paciente antes que ocorra um evento grave, como um infarto ou AVC", destaca a Dra. Tatiana Paraíso, coordenadora do Centro de Cardiologia do Hospital Português.

Além dos exames, a conscientização sobre estilo de vida é pilar central da atividade. "Cuidar do coração exige constância. O acompanhamento nutricional alinhado à prática regular de exercícios reduz drasticamente os riscos de complicações cardíacas", reforça Gildete Fernandes, chefe do Serviço de Nutrição do HP.

SERVIÇO:

Evento: Ação Dia Mundial do Coração — Hospital Português

Data: 29 de setembro de 2026 (Terça-feira)

Horário: 7h às 12h

Local: Orla da Barra (Morro do Cristo), Salvador – BA