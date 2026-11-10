Ação oferece emissão gratuita da nova carteira de identidade em Salvador; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:13
Nos dias 17 e 18 de novembro, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) realizará a ação “MP na Fonte: um gol de cidadania”, com a oferta de serviços gratuitos nas áreas de cidadania, documentação, saúde, defesa do consumidor e garantia de direitos. Os atendimentos acontecerão das 8h às 16h, na Arena Acelen Fonte Nova, em Salvador.
Entre os serviços disponíveis estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), exames gratuitos de DNA, reconhecimento espontâneo de paternidade, formalização de acordos de pensão alimentícia e solicitação de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, inclusive de outros estados.
A programação também contará com vacinação, atendimentos médicos e odontológicos, orientações nutricionais, serviços de defesa do consumidor, renegociação de dívidas e atendimentos da Embasa e da Neoenergia Coelba, entre outros.
A iniciativa também oferecerá serviços voltados a públicos que demandam atenção específica, como mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e população LGBT+.
Além dos atendimentos, o evento terá orientações jurídicas, espaços de escuta e acolhimento, atividades de prevenção à violência, palestras, rodas de conversa e apresentações culturais. A programação reunirá órgãos estaduais e municipais, organizações da sociedade civil, coletivos e entidades que atuam na defesa dos direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade.