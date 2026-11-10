CIDADANIA

Ação oferece emissão gratuita da nova carteira de identidade em Salvador; saiba mais

Iniciativa acontece nos dias 17 e 18 de novembro, na Arena Acelen Fonte Nova

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:13

Nova identidade Crédito: AGENCIA BRASIL

Nos dias 17 e 18 de novembro, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) realizará a ação “MP na Fonte: um gol de cidadania”, com a oferta de serviços gratuitos nas áreas de cidadania, documentação, saúde, defesa do consumidor e garantia de direitos. Os atendimentos acontecerão das 8h às 16h, na Arena Acelen Fonte Nova, em Salvador.

Entre os serviços disponíveis estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), exames gratuitos de DNA, reconhecimento espontâneo de paternidade, formalização de acordos de pensão alimentícia e solicitação de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, inclusive de outros estados.

A programação também contará com vacinação, atendimentos médicos e odontológicos, orientações nutricionais, serviços de defesa do consumidor, renegociação de dívidas e atendimentos da Embasa e da Neoenergia Coelba, entre outros.

A iniciativa também oferecerá serviços voltados a públicos que demandam atenção específica, como mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e população LGBT+.