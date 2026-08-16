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Acidente de moto deixa dois mortos em frente a hotel de Salvador

Vítimas estavam em uma motocicleta que colidiu contra um muro na Rua Calazans Neto

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 14:39

Acidente foi registrado na frente do Hotel Diamante
Acidente foi registrado na frente do Hotel Diamante Crédito: Reprodução

Dois homens morreram após a motocicleta em que estavam colidir contra um muro durante a madrugada deste domingo (16), no bairro de Itapuã, em Salvador. O acidente aconteceu na Rua Calazans Neto. em frente ao Hotel Diamante. 

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender à ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram as duas vítimas envolvidas no acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada para prestar socorro, mas os dois homens não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Acidente foi registrado na frente do Hotel Diamante

Acidente foi registrado na frente do Hotel Diamante por Reprodução
Acidente foi registrado na frente do Hotel Diamante por Reprodução
Acidente foi registrado na frente do Hotel Diamante por Reprodução
Acidente foi registrado na frente do Hotel Diamante por Reprodução
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Acidente foi registrado na frente do Hotel Diamante por Reprodução

Uma das vítimas foi identificada como Matheus Gabriel dos Santos de Araújo, de 33 anos. O segundo homem ainda não teve a identidade formalmente confirmada.

O caso é investigado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). Conforme a Polícia Civil, guias para a realização das perícias foram expedidas e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias da colisão.

A dinâmica do acidente ainda não foi detalhada pelas autoridades. A investigação deverá apontar o que levou a motocicleta a atingir o muro e as circunstâncias que antecederam a batida.

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Acidente Mortos Itapuã Motocicleta

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