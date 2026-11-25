SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Acidentes com motos: veja os horários com mais ocorrências e o que os dados revelam sobre o transporte por app em Salvador

Pesquisa aponta taxa de vítimas 63% menor entre condutores ativos da 99Moto, em comparação com o indicador geral de motocicletas na capital baiana

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17:00

Acidentes com motos: veja os horários com mais ocorrências e o que os dados revelam sobre o transporte por app em Salvador Crédito: Imagem gerada pela IA

O crescimento das viagens de moto por aplicativo em Salvador não foi acompanhado por um aumento proporcional na taxa de sinistros envolvendo a modalidade. Entre 2024 e 2025, o volume trimestral de corridas realizadas pela 99Moto aumentou aproximadamente 124%, enquanto o índice de ocorrências por 100 mil viagens permaneceu em patamar considerado baixo e estável pelo estudo. Os dados fazem parte da pesquisa Segurança Viária e o Motoapp, realizada pelo Instituto Cordial em parceria com a 99.

O levantamento também identificou uma diferença entre os indicadores de vítimas envolvendo motociclistas ativos na plataforma e os números gerais da capital baiana. A taxa registrada entre condutores da 99Moto foi de 54,6 vítimas por 100 mil condutores ativos. Já o indicador geral de Salvador chegou a 147,8 vítimas por 100 mil motocicletas registradas. Segundo a pesquisa, a diferença entre as taxas é de aproximadamente 63%.

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A comparação, no entanto, considera bases distintas: de um lado, os condutores ativos da plataforma; do outro, o total de motocicletas registradas no município. Por isso, os indicadores ajudam a observar os cenários analisados, mas não representam uma comparação direta entre grupos com a mesma exposição ao trânsito.

Outro dado da pesquisa mostra que a participação da 99Moto na frota circulante de motocicletas em Salvador passou de 6,2% para 9%. Mesmo com essa expansão, as ocorrências envolvendo a plataforma representaram entre 2% e 4% do total de vítimas de sinistros com motocicletas monitorados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

No cenário nacional, o estudo aponta que a taxa de óbitos por 100 mil motocicletas registradas na 99Moto é 84% inferior ao indicador de motocicletas em geral. A taxa de internações hospitalares por 100 mil condutores ativos da plataforma, por sua vez, corresponde aproximadamente à metade do indicador geral nacional utilizado na pesquisa.

Horários de pico concentram ocorrências

A pesquisa também analisou características dos condutores e das viagens. Os motociclistas com menos de um mês de cadastro na plataforma apresentaram maior taxa proporcional de sinistros. O levantamento identificou ainda que viagens mais longas estão associadas a uma exposição acumulada maior ao risco. As ocorrências se concentram principalmente nos horários de maior circulação de veículos em Salvador: entre 6h e 9h e entre 15h e 18h.

Para o diretor de Operações do Instituto Cordial, Luis Fernando Villaça Meyer, os dados podem contribuir para aprimorar ações de prevenção e orientar políticas públicas de segurança viária. Ele ressalta que empresas, poder público e sociedade têm responsabilidade compartilhada na redução de mortes e lesões no trânsito.

Comportamento no trânsito

O estudo também descreve iniciativas de segurança adotadas pela 99. Entre elas está o Relatório de Direção, ferramenta que utiliza dados de telemetria para identificar padrões de pilotagem, como frenagens bruscas, curvas acentuadas e acelerações repentinas. A partir dessas informações, os motociclistas parceiros recebem orientações personalizadas. Para os passageiros, a empresa está implementando um aviso de leitura obrigatória com instruções sobre segurança na garupa. A mensagem aparece quando a primeira corrida de 99Moto é aceita na plataforma.

Dificuldades para se deslocar

Outro levantamento citado no material, O Direito de Ir, Vir e Viver, realizado pela Indique em parceria com a 99 e consultoria da Think Eva, aborda a relação entre segurança e mobilidade das mulheres na capital baiana. De acordo com a pesquisa, 76,92% das participantes já deixaram de sair à noite por causa das condições de transporte na cidade. Além disso, 30,77% afirmaram ter deixado de visitar familiares ou amigos, enquanto 25,64% disseram já ter recusado uma oportunidade de trabalho pelo mesmo motivo.

Entre as entrevistadas, 34,21% afirmaram utilizar regularmente motos por aplicativo, e 13% disseram ter aumentado o uso da modalidade em razão da insegurança na cidade. O levantamento também aponta que 76,32% ampliaram o uso de carros por aplicativo e 34,21% passaram a evitar ônibus. Os dados acrescentam à discussão sobre segurança viária outra dimensão da mobilidade urbana: as condições de deslocamento também influenciam a autonomia, o acesso ao trabalho e a circulação das mulheres pela cidade.

Como os dados foram levantados

A pesquisa Segurança Viária e o Motoapp: Análise da 99Moto no contexto dos Sistemas Seguros de Mobilidade avaliou a sinistralidade associada à operação da plataforma entre 2023 e 2025, com análises nacionais e específicas de Salvador. O Instituto Cordial cruzou dados operacionais da 99 com informações públicas de saúde e trânsito, incluindo registros do DataSUS, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e da Transalvador.