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Carol Neves
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12:30
O ex-prefeito de Salvador ACM Neto criticou, em publicação nas redes sociais, o cancelamento dos shows de Jorge & Mateus nos réveillons de Recife e Fortaleza. Ao comentar a retirada da dupla das duas programações, ele citou a presença de Daniela Mercury e BaianaSystem no Festival Virada Salvador e afirmou que gestões não podem fazer perseguição politicamente motivados.
“Gente, prefeito não é dono do dinheiro público! Nem do voto de quem sobe no palco. Me poupe!”, escreveu.
As apresentações foram canceladas na terça-feira (3), após críticas ao posicionamento político do cantor Jorge. O sertanejo participou de um encontro de artistas em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e declarou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. A repercussão levou internautas a cobrarem a retirada da dupla das festas. Nenhuma frase foi dita sobre nordestinos.
Veja atrações do Festival Virada Salvador
Na publicação, Neto propôs uma comparação com a capital baiana citando artistas que já participaram de atos pró-esquerda. “Já imaginaram se Salvador decidisse cancelar os shows de Daniela Mercury e BaianaSystem no Réveillon? Seria um escândalo, né? O discurso de censura, perseguição política e intolerância certamente ganharia as manchetes.”
O ex-prefeito afirmou que as decisões das outras capitais representam o comportamento que descreveu nesse exemplo. Fortaleza é administrada por Evandro Leitão (PT), enquanto Recife tem à frente Victor Marques (PCdoB).
“Pois é exatamente esse tipo de postura que estamos vendo em prefeituras governadas pelo PT e seus aliados, como Fortaleza e Recife. Mas, diferente deles, Salvador deu um exemplo de respeito à democracia anunciando esses artistas entre as atrações da festa da virada”, declarou Neto.
Em Salvador, Jorge & Mateus foram confirmados entre as atrações do festival nesta quarta-feira (4). Questionado sobre a contratação, o prefeito Bruno Reis afirmou que questões políticas não são usadas para definir a programação e defendeu o respeito às opiniões dos artistas.
“Nunca questão política foi critério para definição das apresentações e não pode ser”, disse Bruno. “Os artistas também têm esse direito e cabe a nós respeita-los e governar para todos.”
Ao anunciar o cancelamento em Fortaleza, Evandro Leitão afirmou que a controvérsia havia desviado o foco da celebração e que o encerramento do contrato foi acordado de forma legal. No Recife, Victor Marques justificou a decisão pelo caráter de união das festas de fim de ano e disse que não havia mais "clima" para a apresentação.