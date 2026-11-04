OPINIÃO

ACM Neto critica cancelamentos de shows de Jorge & Mateus: 'Prefeito não é dono do voto de quem sobe no palco'

Ex-prefeito cita Daniela Mercury e BaianaSystem na programação de Salvador e questiona decisões de Recife e Fortaleza

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12:30

Jorge & Mateus Crédito: Reprodução

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto criticou, em publicação nas redes sociais, o cancelamento dos shows de Jorge & Mateus nos réveillons de Recife e Fortaleza. Ao comentar a retirada da dupla das duas programações, ele citou a presença de Daniela Mercury e BaianaSystem no Festival Virada Salvador e afirmou que gestões não podem fazer perseguição politicamente motivados.

“Gente, prefeito não é dono do dinheiro público! Nem do voto de quem sobe no palco. Me poupe!”, escreveu.

As apresentações foram canceladas na terça-feira (3), após críticas ao posicionamento político do cantor Jorge. O sertanejo participou de um encontro de artistas em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e declarou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. A repercussão levou internautas a cobrarem a retirada da dupla das festas. Nenhuma frase foi dita sobre nordestinos.

Veja atrações do Festival Virada Salvador 1 de 25

Na publicação, Neto propôs uma comparação com a capital baiana citando artistas que já participaram de atos pró-esquerda. “Já imaginaram se Salvador decidisse cancelar os shows de Daniela Mercury e BaianaSystem no Réveillon? Seria um escândalo, né? O discurso de censura, perseguição política e intolerância certamente ganharia as manchetes.”

O ex-prefeito afirmou que as decisões das outras capitais representam o comportamento que descreveu nesse exemplo. Fortaleza é administrada por Evandro Leitão (PT), enquanto Recife tem à frente Victor Marques (PCdoB).

“Pois é exatamente esse tipo de postura que estamos vendo em prefeituras governadas pelo PT e seus aliados, como Fortaleza e Recife. Mas, diferente deles, Salvador deu um exemplo de respeito à democracia anunciando esses artistas entre as atrações da festa da virada”, declarou Neto.

Em Salvador, Jorge & Mateus foram confirmados entre as atrações do festival nesta quarta-feira (4). Questionado sobre a contratação, o prefeito Bruno Reis afirmou que questões políticas não são usadas para definir a programação e defendeu o respeito às opiniões dos artistas.

“Nunca questão política foi critério para definição das apresentações e não pode ser”, disse Bruno. “Os artistas também têm esse direito e cabe a nós respeita-los e governar para todos.”