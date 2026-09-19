LUTO

ACM Neto lamenta morte do jornalista e ex-secretário José Pacheco Maia

Ex-prefeito destacou serenidade e competência do profissional no comando da comunicação de Salvador durante seu segundo mandato

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 15:51

Pacheco Maia Crédito: Reprodução

O ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, lamentou publicamente a morte do jornalista José Pacheco Maia. Em nota de pesar divulgada em suas redes sociais, o político expressou profunda tristeza pelo falecimento do comunicador, a quem definiu como um profissional de inteligência rara, cultura vasta e palavra precisa.

Pacheco Maia atuou como secretário de Comunicação durante a segunda gestão de ACM Neto à frente da Prefeitura da capital baiana. No texto, o ex-prefeito ressaltou o trabalho do jornalista em momentos desafiadores, com destaque para a condução das diretrizes de comunicação ao longo da pandemia.

Jornalista e ex-secretário de Salvador Pacheco Maia 1 de 5

Segundo Neto, o ex-secretário pautou sua atuação pela serenidade, competência e espírito público, demonstrando uma capacidade incomum de enxergar além do óbvio e mantendo sempre uma opinião firme. Ao final da homenagem, ACM Neto prestou condolências e desejou conforto aos familiares e amigos.

"Tive o privilégio de contar com Pacheco como secretário de Comunicação durante minha segunda gestão à frente da Prefeitura de Salvador. Ao nosso lado, enfrentou inclusive os dias sombrios da pandemia, quando comunicar era também uma forma de cuidar", escreveu.

José Pacheco Maia Filho faleceu na sexta-feira (18) aos 60 anos, em decorrência de leucemia, doença que enfrentava nos últimos meses e que motivou sua internação.

A morte do comunicador foi lamentada por colegas de profissão e por nomes que trabalharam com ele ao longo da trajetória na imprensa e no serviço público.