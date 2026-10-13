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ACM Neto lamenta morte do cantor Netinho: 'Deixa um legado de alegria'

Cantor morreu aos 60 anos nesta terça-feira (13); homenagens lembram a projeção da música baiana e o sucesso de “Milla”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:02

Netinho
Netinho Crédito: Divulgação

ACM Neto e a Prefeitura de Salvador divulgaram notas de pesar pela morte do cantor Netinho nesta terça-feira (13). As manifestações destacaram a contribuição do artista para o Carnaval da capital e sua participação na expansão do axé music pelo Brasil.

Netinho morreu aos 60 anos, após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B. A morte foi confirmada pela equipe do cantor nas redes sociais.

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
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Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

Na homenagem, a prefeitura lembrou a presença do músico em diferentes edições da folia e o alcance de seu repertório entre os foliões. “Hoje o Carnaval e Salvador se despedem de um dos seus ícones, um artista que ajudou a escrever a história da nossa maior festa de rua do mundo”, afirmou.

A gestão municipal também citou “Milla”, um dos principais sucessos do cantor. “Com ‘Milla’, seu legado permanece na memória de todo bom carnavalesco soteropolitano”, diz a nota, que manifesta solidariedade aos familiares, amigos e fãs.

ACM Neto ressaltou que Netinho levou a música baiana a diferentes partes do mundo e associou sua trajetória às lembranças de milhões de pessoas que acompanharam o Carnaval em Salvador e em outras cidades.

“Sua trajetória deixa um legado de alegria e contribuição à cultura baiana, além de uma marca inesquecível no Carnaval de Salvador”, declarou.

Ao prestar solidariedade à família e ao público do artista, Neto acrescentou: “Netinho deixa sua voz na história e sua alegria na memória do povo baiano”.

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