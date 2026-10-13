ACM Neto lamenta morte do cantor Netinho: 'Deixa um legado de alegria'

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:02
ACM Neto e a Prefeitura de Salvador divulgaram notas de pesar pela morte do cantor Netinho nesta terça-feira (13). As manifestações destacaram a contribuição do artista para o Carnaval da capital e sua participação na expansão do axé music pelo Brasil.
Netinho morreu aos 60 anos, após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B. A morte foi confirmada pela equipe do cantor nas redes sociais.
Netinho
Na homenagem, a prefeitura lembrou a presença do músico em diferentes edições da folia e o alcance de seu repertório entre os foliões. “Hoje o Carnaval e Salvador se despedem de um dos seus ícones, um artista que ajudou a escrever a história da nossa maior festa de rua do mundo”, afirmou.
A gestão municipal também citou “Milla”, um dos principais sucessos do cantor. “Com ‘Milla’, seu legado permanece na memória de todo bom carnavalesco soteropolitano”, diz a nota, que manifesta solidariedade aos familiares, amigos e fãs.
ACM Neto ressaltou que Netinho levou a música baiana a diferentes partes do mundo e associou sua trajetória às lembranças de milhões de pessoas que acompanharam o Carnaval em Salvador e em outras cidades.
“Sua trajetória deixa um legado de alegria e contribuição à cultura baiana, além de uma marca inesquecível no Carnaval de Salvador”, declarou.
Ao prestar solidariedade à família e ao público do artista, Neto acrescentou: “Netinho deixa sua voz na história e sua alegria na memória do povo baiano”.