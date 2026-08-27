SALVADOR

‘Acusação infundada e caluniosa’, diz defesa de médico investigado por armazenar pornografia infantil

Samuel Juncal foi alvo de busca e apreensão na própria casa, no bairro da Barra, nesta quinta-feira (27)

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:28

‘Acusação infundada e caluniosa’, diz defesa de médico investigado por armazenar pornografia infantil Crédito: Reprodução / Redes sociais

A defesa do médico Samuel Juncal, alvo de uma operação policial que investiga o armazenamento de pornografia infantil nesta quinta-feira (27), em Salvador, afirma que o caso decorre de uma “acusação infundada e caluniosa” e negou que o urologista tenha envolvimento com condutas ilícitas.

“O profissional reafirma categoricamente a sua total inocência, o que será comprovado no decorrer da investigação”, declarou a defesa em nota. Segundo os advogados, desde o início da apuração, o médico mantém uma postura de colaboração com as autoridades e com o Poder Judiciário para que os fatos sejam esclarecidos.

Saiba quem é o médico investigado por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Salvador 1 de 5

A defesa também considera a busca e apreensão realizada nesta manhã “totalmente desnecessária e desproporcional”, sob o argumento de que o médico sempre colaborou com os órgãos responsáveis pela investigação e havia se colocado à disposição das autoridades policiais.

Segundo a equipe jurídica, nos dias 12, 17 e 20 de agosto, foram indicadas à Delegacia de Polícia testemunhas que poderiam atestar a inocência do médico. A defesa afirmou ainda que foram preservadas mensagens do celular de Juncal e de familiares, que, segundo os advogados, comprovariam a falsidade da acusação.

Médico é investigado por armazenamento de pornografia infantil em Salvador

Samuel Juncal é investigado por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil em Salvador. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela polícia nesta quinta-feira (27), na residência onde mora, na Barra. A ação teve como objetivo recolher provas e bens relacionados à investigação. Não houve mandado de prisão contra o médico.

Juncal é formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e possui trajetória acadêmica com especializações e estágios no Brasil e no exterior. Segundo o currículo divulgado, ele fez residência em cirurgia geral e urologia, além de mestrado e doutorado na área. Também teve formação em cirurgia laparoscópica e robótica na Alemanha e nos Estados Unidos.

O médico também atuou como professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e como preceptor do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Ele atende no Hospital Aliança, unidade da Rede D’Or localizada no Rio Vermelho.

Em meio às investigações, Samuel Juncal desativou as redes sociais. No Instagram, tinha cerca de 2 mil seguidores e utilizava a plataforma principalmente para publicar conteúdos relacionados à saúde do homem. Ele é casado e tem uma filha.

Procurado, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) informou que tomou conhecimento do caso pela imprensa e que a Corregedoria da entidade vai instaurar sindicância ex officio para apurar os fatos.