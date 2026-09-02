VIOLÊNCIA

Acusado de sequestrar e matar jovem após briga por conta em lanchonete no Rio Vermelho é preso

Crime aconteceu em abril deste ano

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:10

Daniel Queiroz de Oliveira Crédito: Reprodução

Um homem de 38 anos foi preso preventivamente na terça-feira (1º), em Salvador, suspeito de envolvimento na morte de Daniel Queiroz de Oliveira, ocorrida em 1º de abril deste ano, no bairro do Rio Vermelho.

A investigação da Polícia Civil aponta que Daniel foi abordado no Largo de Santana e levado à força por um grupo até a região da Colônia dos Pescadores, na Praia de Santana. Ele foi morto a golpes de arma branca em uma área de pedras.

O crime ocorreu após uma confusão em uma lanchonete, segundo informações divulgadas à época. Daniel e uma vizinha, que o acompanhava, teriam consumido bebidas e uma porção de carne do sol e questionado o valor da conta. A discussão teria evoluído, e os dois passaram a ser alvo do grupo.

A mulher conseguiu fugir, mas Daniel foi levado. Conforme a apuração inicial, ele também teria sido agredido com uma barra de ferro e um balde de concreto usado por pescadores.

Daniel tinha deficiência intelectual, não sabia ler nem escrever, não usava redes sociais e trabalhava como ajudante de carreto, conforme informou a TV Bahia. Um dos investigados, identificado como Jackson Reis dos Santos, já havia sido preso e reconhecido como participante do caso.

A Polícia Civil informou que identificou outros envolvidos no homicídio e que dois suspeitos já estão presos. Durante o cumprimento do novo mandado, os policiais apreenderam um celular, que será submetido à perícia.