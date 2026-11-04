CULTURA

Adelmário Coelho, Alexandre Peixe e Negra Cor são atrações da Feira da Fraternidade em Salvador

Evento acontece entre os dias 5 e 8 de novembro

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 19:06

fEIRA DA Crédito: Arley Prates

A Praça do Campo Grande, em Salvador, será palco de quatro dias de música, gastronomia, lazer e solidariedade com a realização da 45ª edição da Feira da Fraternidade. Promovido pela Paróquia Nossa Senhora da Vitória, o evento acontece entre os dias 5 e 8 de novembro de 2026, reunindo atrações para diferentes públicos e arrecadando recursos destinados à manutenção de projetos sociais desenvolvidos pela instituição.

Com o tema “45 anos de vitórias”, a feira celebra mais de quatro décadas de história e mobilização comunitária. Ao longo desse período, o evento se tornou uma das iniciativas solidárias tradicionais da capital baiana, reunindo voluntários, artistas, parceiros e visitantes em torno de ações voltadas à saúde, educação e assistência social.

A programação comemorativa inclui apresentações musicais de diferentes ritmos e estilos. Entre os artistas confirmados estão Lutte, Banda Negra Cor, Alexandre Peixe, Adelmário Coelho, Batifun e o cantor Buja, que participa de um projeto especial em homenagem a Carlinhos Brown.

A gastronomia também será um dos destaques da programação, com barracas que oferecerão pratos da culinária brasileira e internacional. Entre as opções estão os espaços dedicados às culinárias francesa, italiana e espanhola. O público também encontrará áreas de artesanato, brechó e comercialização de brinquedos.

Vila Infantil terá atrações especiais para as crianças

A programação foi organizada para receber visitantes de diferentes idades. Para o público infantil, a Feira da Fraternidade contará com uma Vila Infantil, espaço dedicado a brincadeiras e atividades recreativas.

Entre as atrações confirmadas estão o Palhaço Xurumelo, Rosa Castro, Cynthia Tanajura e o Mágico Dragon. A proposta é proporcionar entretenimento às crianças e permitir que toda a família aproveite o evento em um ambiente de convivência e confraternização.

Arrecadação será destinada a projetos sociais da paróquia

Além das atrações culturais e gastronômicas, a Feira da Fraternidade tem como principal finalidade fortalecer as ações sociais mantidas pela Paróquia Nossa Senhora da Vitória. Os recursos arrecadados durante o evento contribuem para a continuidade de iniciativas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Entre as instituições beneficiadas estão a Creche Nossa Senhora da Vitória, a Escola Paroquial da Vitória e o Centro Social Esmeralda da Natividade, que oferece serviços de saúde. O trabalho também abrange outras atividades de assistência e promoção humana desenvolvidas pela comunidade paroquial.

Para o cônego Luís Simões, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, a celebração dos 45 anos representa a continuidade de um trabalho coletivo que vai além da realização do evento.

“Chegar à 45ª edição da Feira da Fraternidade é celebrar uma história construída por muitas mãos e marcada pela solidariedade. Ao longo desses anos, a Feira tem sido uma oportunidade de reunir pessoas em torno de um propósito maior: ajudar o próximo. Cada visitante, voluntário e parceiro contribui para que esse trabalho continue e para que os recursos arrecadados se transformem em cuidado, educação e assistência para quem precisa”, afirmou.

O coordenador-geral da feira, Pedro Cohen, também ressaltou o envolvimento de diferentes setores da comunidade na preparação da edição comemorativa. Segundo ele, a proposta é unir entretenimento e compromisso social em uma programação diversificada.

“Celebrar 45 anos é reconhecer a força de uma iniciativa que atravessou gerações e continua mobilizando a cidade. Estamos preparando uma edição especial, com atrações para diferentes públicos e uma programação que une entretenimento e solidariedade. Nosso objetivo é proporcionar momentos de alegria aos visitantes e, ao mesmo tempo, fortalecer as obras sociais que dão sentido à Feira da Fraternidade”, destacou.