CELEBRAÇÃO

Adelmo Casé grava versão natalina de 'Celebrar' para chegada do Papai Noel ao Bela Vista

Com produção de Manno Góes e cordas do Quinteto da Bahia, releitura será apresentada em 1º de novembro, na abertura do Natal do shopping

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:45

Natal do Bela Vista Crédito: Divulgação

A chegada do Papai Noel ao Shopping Bela Vista terá como trilha uma canção conhecida do público do Jammil e Uma Noites. Na voz de Adelmo Casé, “Celebrar” ganhou uma versão natalina que será apresentada no dia 1º de novembro, um domingo, às 18h. O espetáculo será seguido pela inauguração oficial da decoração de Natal do empreendimento.

Manno Góes, que compôs a música com Levi Lima, assina a direção e a produção musical da nova gravação. A releitura é o destaque da campanha natalina do shopping e reúne arranjos especiais, acompanhamento de cordas do Quinteto da Bahia e um coro de vozes e palmas.

Participam do coro Renan Ribeiro, Paulinho Caldas, Rafael, Nilce, Ângela Lôpo, Kekedy Almeida e Riane. A proposta é trazer a canção para o universo do Natal, preservando a identidade da composição.

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Segundo Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, a escolha da música está ligada à mensagem de convivência e alegria que orienta a campanha.

“Essa nova versão da música, com a voz de Adelmo Casé e direção musical de Manno Góes, foi pensada para emocionar e criar memórias especiais para quem vive essa época do ano com a gente”, afirma.