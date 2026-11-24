CRIME

Adolescente de 16 anos é apreendido em Salvador por compartilhar pornografia e incentivar vítimas à automutilação

Jovem foi localizado no bairro de São Marcos durante operação da Polícia Civil

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:09

Operação Brilho do Amanhã resulta em cinco prisões e na apreensão de um adolescente em Salvador Crédito: Divulgação PCBA

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante no bairro de São Marcos, em Salvador, suspeito de armazenar e compartilhar imagens de conteúdo pornográfico e incentivar vítimas à automutilação. A apreensão ocorreu durante uma nova fase da Operação Brilho do Amanhã, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira (24), em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).

A operação resultou em cinco prisões, na apreensão do adolescente e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão. A ação investiga crimes praticados contra crianças e adolescentes, incluindo estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil e estelionato.

Operação Brilho do Amanhã resulta em cinco prisões e na apreensão de um adolescente em Salvador 1 de 6

Segundo a Polícia Civil, o adolescente utilizava uma plataforma de mensagens instantâneas para armazenar e compartilhar imagens de conteúdo pornográfico, além de incentivar vítimas à automutilação. Foi lavrado um Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI).

Outros presos

Entre os presos está um homem de 40 anos, localizado no bairro de Massaranduba, investigado por armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantil. Durante as investigações, foram identificados 45 arquivos digitais com registros de abuso sexual de crianças e adolescentes. Relatórios técnicos apontam que o suspeito utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para disseminar os conteúdos, inclusive entre menores de idade.

Em Itacaranha, um homem de 20 anos foi preso em flagrante por perseguir e ameaçar a ex-namorada, uma adolescente de 17 anos, após o fim do relacionamento. Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido.

As ações também alcançaram os bairros de Macaúbas, Boca do Rio, Narandiba, Águas Claras, Valéria e Massaranduba, em Salvador, além de Lauro de Freitas, Camaçari e Dias d’Ávila. Na semana passada, a operação já havia cumprido dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão nos bairros de Canabrava e Sete de Abril, na capital baiana.

Ao todo, foram apreendidos oito celulares, seis notebooks, três computadores e 11 pendrives. Os equipamentos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia. As diligências devem continuar ao longo desta semana.