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Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:09
Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante no bairro de São Marcos, em Salvador, suspeito de armazenar e compartilhar imagens de conteúdo pornográfico e incentivar vítimas à automutilação. A apreensão ocorreu durante uma nova fase da Operação Brilho do Amanhã, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira (24), em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).
A operação resultou em cinco prisões, na apreensão do adolescente e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão. A ação investiga crimes praticados contra crianças e adolescentes, incluindo estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil e estelionato.
Operação Brilho do Amanhã resulta em cinco prisões e na apreensão de um adolescente em Salvador
Segundo a Polícia Civil, o adolescente utilizava uma plataforma de mensagens instantâneas para armazenar e compartilhar imagens de conteúdo pornográfico, além de incentivar vítimas à automutilação. Foi lavrado um Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI).
Entre os presos está um homem de 40 anos, localizado no bairro de Massaranduba, investigado por armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantil. Durante as investigações, foram identificados 45 arquivos digitais com registros de abuso sexual de crianças e adolescentes. Relatórios técnicos apontam que o suspeito utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para disseminar os conteúdos, inclusive entre menores de idade.
Em Itacaranha, um homem de 20 anos foi preso em flagrante por perseguir e ameaçar a ex-namorada, uma adolescente de 17 anos, após o fim do relacionamento. Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido.
As ações também alcançaram os bairros de Macaúbas, Boca do Rio, Narandiba, Águas Claras, Valéria e Massaranduba, em Salvador, além de Lauro de Freitas, Camaçari e Dias d’Ávila. Na semana passada, a operação já havia cumprido dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão nos bairros de Canabrava e Sete de Abril, na capital baiana.
Ao todo, foram apreendidos oito celulares, seis notebooks, três computadores e 11 pendrives. Os equipamentos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia. As diligências devem continuar ao longo desta semana.
A operação é coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) e pelo Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca), com apoio de outros departamentos da Polícia Civil e do DPT. Parte das investigações foi viabilizada por meio de um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, que permite o compartilhamento de informações.