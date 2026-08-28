VIOLÊNCIA

Adolescente de 16 anos perde rim após ser baleado durante assalto em Camaçari

Garoto recebeu alta após quase uma semana internado

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:04

Adolescente foi baleado pelas costas em assalto Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um adolescente de 16 anos foi baleado durante uma tentativa de roubo de motocicleta em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O jovem foi atingido nas costas e o projétil saiu pela barriga, causando lesões graves e ele só recebeu alta do hospital na quinta-feira (27).

O crime aconteceu na última sexta-feira (21), por volta das 18h, em uma rua movimentada do bairro do Parafuso. O jovem pilotava a moto e parou para uma conversa na rua, momento em que foi abordado por dois suspeitos que chegam a pé. Ele acelera e tenta fugir, mas acabou sendo baleado nas costas. O adolescente ficou internado por quase uma semana no Hospital Geral de Camaçari. Por causa do ferimento, ele perdeu um rim e parte do fígado.

Segundo o primo da vítima, Rafael da Cruz, o adolescente havia ido a outra rua buscar sabão enquanto familiares lavavam um carro. No caminho de volta, ele teria sido abordado por dois homens. Um terceiro suspeito parou o carro próximo a uma rotatória para facilitar a fuga do trio.

Baleado, adolescente perde o rim 1 de 6

"A gente estava lavando carro de outro primo e ele foi na outra rua pegar um sabão, quando foi abordado por dois elementos, um terceiro parou carro na rotatória. Eles desceram, quando meu primo passou, um amigo de escola chamou para conversar. Ele tentou roubar a moto de meu primo, meu primo se assustou e ele atirou. Meu primo veio correndo pediu socorro, a gente deu socorro com o carro que tava aqui. E os elementos, que estavam em um Fox prata, subiram sentido pedágio", relatou Rafael em entrevista à TV Bahia.

Mesmo ferido, o adolescente conseguiu pilotar a motocicleta por cerca de 600 metros. Foi nesse ponto que ele encontrou os primos e recebeu os primeiros socorros.

Imagens registradas no local mostram dois homens envolvidos na ação. A investigação, porém, aponta que um terceiro suspeito aguardava dentro de um carro para ajudar na fuga. Após o disparo, os envolvidos correram até um Fox prata e seguiram em direção a Salvador, passando pelo pedágio de Camaçari.

Durante a fuga, os suspeitos pararam para roubar o celular de uma mulher que estava com o aparelho na mão.