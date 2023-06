Adolescente desaparecida em Mussurunga I é encontrada pela família

A adolescente Emilly Laiane dos Santos Brito, que estava desaparecida desde a segunda-feira (5), voltou para casa nesta quarta (7). A estudante, de 16 anos, tinha sumido depois de ter se arrumado para ir à escola, no bairro de Cajazeiras X, em Salvador.



Preocupado, o pai de Emilly, o maqueiro George Bulhões, 42, contatou as colegas da filha, que lhe contaram que, naquele dia, ela tinha usado as redes sociais para fazer uma publicação enquanto estava numa praça em Mussurunga I.