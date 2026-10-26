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Adolescente é apreendido após agredir, ameaçar e tentar estrangular a própria mãe em Salvador

Casos são registrados desde 2023

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:52

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um adolescente de 15 anos, investigado por atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica contra a própria mãe, foi apreendido na manhã desta segunda-feira (26), no bairro do Canela, em Salvador.

A apreensão ocorreu durante a Operação Juventude Segura. De acordo com a Polícia Civil, a vítima sofreu episódios reiterados de violência doméstica, incluindo agressões físicas, ameaças e violência psicológica. Os boletins de ocorrência relacionados aos fatos são registrados em unidades policiais desde 2023.

Em uma das ocorrências mais recentes, a mulher relatou ter sido mantida em um quarto pelo adolescente, onde teria sofrido agressões ao longo do dia. Em seguida, ela conseguiu deixar a residência e procurar auxílio policial.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Segundo os relatos, a mulher era agredida com socos e tapas, além de sofrer tentativas de estrangulamento. O adolescente já havia sido apresentado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), em Salvador, por atos infracionais de natureza semelhante. Em abril de 2025, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido contra ele.

O adolescente foi conduzido por policiais civis lotados na DAI à unidade especializada, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão para internação. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da medida determinada.

Tags:

Salvador

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