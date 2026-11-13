INUSITADO

Advogada de Salvador elogia beleza de desembargador após perder julgamento: 'Impactada'

Caso ocorreu em sessão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), em Brasília

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17:25

Sessão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), em Brasília Crédito: Reprodução

Uma advogada de Salvador chamou a atenção durante uma sessão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), em Brasília, ao fazer um elogio inesperado ao desembargador Pedro Luís Vicentin Foltran. Mesmo após receber uma decisão desfavorável no julgamento, a profissional pediu a palavra para comentar a aparência do magistrado, que preside a 3ª Turma do tribunal.

O episódio foi protagonizado por Élcia Martins, sócia do escritório Carlos Barral Advogados Associados. Ao se manifestar, ela disse ter ficado impressionada com a beleza e o charme do desembargador.

"Eu gostaria somente de deixar registrado uma coisa que me chamou muita atenção aqui neste TRT, que foi a beleza e o charme do ilustre presidente. Eu estou impactada", declarou a advogada.

A declaração provocou surpresa entre os participantes da sessão, que reagiram com exclamações de "Uau, Ave Maria". Visivelmente sem jeito, Foltran admitiu que ficou constrangido com a situação. "Eu estou vermelho e constrangido", respondeu.

A advogada, no entanto, voltou a fazer referência ao julgamento e afirmou que, apesar de não ter conseguido o resultado esperado, a manhã havia valido a pena. "Embora eu tenha perdido, valeu a pena essa manhã, encantadora companhia", disse.