CRIME

Advogada é presa em Salvador suspeita de coagir testemunha a mudar depoimento sobre homicídio

Mulher foi flagrada ditando uma nova versão dos fatos durante procedimento na delegacia

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12:16

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Uma advogada foi presa em flagrante na quarta-feira (25), em Salvador, suspeita de tentar atrapalhar uma investigação de homicídio por meio de coação de testemunha e fraude processual. A mulher compareceu à sede da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (3ª DH/BTS) acompanhada de uma testemunha, sem ter sido previamente intimada, para formalizar um novo depoimento sobre o caso.

A investigação aponta que a testemunha, que presenciou um homicídio ocorrido em abril deste ano, vinha sofrendo pressão dos supostos autores do crime para modificar as declarações prestadas inicialmente à polícia. O primeiro relato apresentava informações que os incriminavam.

A suspeita de interferência ganhou força após a advogada ser gravada, na terça-feira (24), no cartório da unidade policial, orientando a testemunha sobre o conteúdo que deveria apresentar. A nova versão dos acontecimentos contrariava o depoimento original, o que levou à decisão de prendê-la em flagrante com base nos elementos reunidos pela investigação.

Após a prisão, a profissional foi autuada por coação no curso do processo, fraude processual, falsidade ideológica e tergiversação, crimes previstos no Código Penal.

Diante das ameaças relatadas, a testemunha foi incluída em um programa federal de assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas. A iniciativa oferece proteção, acolhimento provisório e acompanhamento social, psicológico e jurídico às pessoas que sofrem ameaças graves em razão da colaboração com investigações ou processos criminais, além de prestar assistência aos familiares.