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Advogado investigado por estelionato e associação criminosa é preso em Salvador

Suspeito foi localizado no bairro Águas Claras

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:13

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um advogado de 39 anos foi preso nesta terça-feira (18), no bairro de Águas Claras, em Salvador, suspeito de estelionato e de integrar uma associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, ele atuava na região sisaleira da Bahia.

De acordo com as investigações, a vítima foi uma idosa de 72 anos. O crime teria ocorrido em julho de 2024, quando foram realizadas movimentações financeiras não autorizadas em nome da mulher. Entre as irregularidades identificadas estão transferências via Pix que somaram mais de R$ 7 mil e a contratação fraudulenta de empréstimos superiores a R$ 21 mil.

A ordem de prisão foi expedida em julho deste ano pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Araci, no âmbito de uma investigação que apura fraudes financeiras.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A ação foi realizada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin), em conjunto com a Delegacia Territorial (DT) de Araci e a 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª Coorpin/Serrinha), como desdobramento da Operação Contragolpe, que tem como objetivo combater crimes financeiros em todo o estado.

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Tags:

Salvador Polícia Civil

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