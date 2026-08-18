Advogado investigado por estelionato e associação criminosa é preso em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:13
Um advogado de 39 anos foi preso nesta terça-feira (18), no bairro de Águas Claras, em Salvador, suspeito de estelionato e de integrar uma associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, ele atuava na região sisaleira da Bahia.
De acordo com as investigações, a vítima foi uma idosa de 72 anos. O crime teria ocorrido em julho de 2024, quando foram realizadas movimentações financeiras não autorizadas em nome da mulher. Entre as irregularidades identificadas estão transferências via Pix que somaram mais de R$ 7 mil e a contratação fraudulenta de empréstimos superiores a R$ 21 mil.
A ordem de prisão foi expedida em julho deste ano pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Araci, no âmbito de uma investigação que apura fraudes financeiras.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A ação foi realizada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin), em conjunto com a Delegacia Territorial (DT) de Araci e a 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª Coorpin/Serrinha), como desdobramento da Operação Contragolpe, que tem como objetivo combater crimes financeiros em todo o estado.