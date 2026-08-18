CRIME

Advogado investigado por estelionato e associação criminosa é preso em Salvador

Suspeito foi localizado no bairro Águas Claras

Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:13

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um advogado de 39 anos foi preso nesta terça-feira (18), no bairro de Águas Claras, em Salvador, suspeito de estelionato e de integrar uma associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, ele atuava na região sisaleira da Bahia.

De acordo com as investigações, a vítima foi uma idosa de 72 anos. O crime teria ocorrido em julho de 2024, quando foram realizadas movimentações financeiras não autorizadas em nome da mulher. Entre as irregularidades identificadas estão transferências via Pix que somaram mais de R$ 7 mil e a contratação fraudulenta de empréstimos superiores a R$ 21 mil.

A ordem de prisão foi expedida em julho deste ano pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Araci, no âmbito de uma investigação que apura fraudes financeiras.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14