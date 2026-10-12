Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aeroporto de Salvador inaugura nova sala VIP nesta terça-feira (13)

Espaço foi projetado para oferecer conforto e descanso aos passageiros e terá evento de abertura com representantes da VINCI Airports

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:09

Aeroporto de Salvador vai ganhar nova sala VIP
Aeroporto de Salvador vai ganhar nova sala VIP Crédito: Divulgação

O Salvador Bahia Airport inaugura, nesta terça-feira (13), às 11h, o AMANÍ Lounge, nova sala VIP do terminal administrado pela VINCI Airports. O espaço foi planejado para oferecer aos passageiros uma alternativa de descanso e acolhimento durante a espera pelos voos, com uma proposta que busca valorizar a experiência de quem passa pelo aeroporto.

O projeto arquitetônico é assinado por Thaís Abreu, profissional que também esteve à frente da concepção da Praça de Alimentação do terminal. A administração do lounge ficará sob responsabilidade da própria VINCI Airports.

Aeroporto de Salvador vai ganhar nova sala VIP

Aeroporto de Salvador vai ganhar nova sala VIP por Divulgação
Aeroporto de Salvador vai ganhar nova sala VIP por Divulgação
Aeroporto de Salvador vai ganhar nova sala VIP por Divulgação
Aeroporto de Salvador vai ganhar nova sala VIP por Divulgação
1 de 4
Aeroporto de Salvador vai ganhar nova sala VIP por Divulgação

A cerimônia de inauguração reunirá autoridades, políticos, convidados e representantes da empresa no Brasil e na França. Entre os participantes previstos estão Thierry Ligonnière, diretor da Área Portugal e Brasil da VINCI Airports, e Álvaro Leite, diretor Comercial Global da companhia.

Com a abertura do AMANÍ Lounge, o aeroporto amplia as opções de serviços oferecidos aos passageiros que embarcam ou fazem conexão em Salvador.

Tags:

Salvador Aeroporto

Mais recentes

Imagem - Veja quais são os próximos feriados nacionais e em Salvador até o fim de 2026

Veja quais são os próximos feriados nacionais e em Salvador até o fim de 2026
Imagem - Flávio Bolsonaro reclama de propaganda eleitoral exibida sem som: 'Não vão calar minha voz'

Flávio Bolsonaro reclama de propaganda eleitoral exibida sem som: 'Não vão calar minha voz'
Imagem - Área técnica do TSE vê riscos, mas não acha fake news no canal 'Exército do Lula'

Área técnica do TSE vê riscos, mas não acha fake news no canal 'Exército do Lula'