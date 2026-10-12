Aeroporto de Salvador inaugura nova sala VIP nesta terça-feira (13)

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Millena Marques
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:09
O Salvador Bahia Airport inaugura, nesta terça-feira (13), às 11h, o AMANÍ Lounge, nova sala VIP do terminal administrado pela VINCI Airports. O espaço foi planejado para oferecer aos passageiros uma alternativa de descanso e acolhimento durante a espera pelos voos, com uma proposta que busca valorizar a experiência de quem passa pelo aeroporto.
O projeto arquitetônico é assinado por Thaís Abreu, profissional que também esteve à frente da concepção da Praça de Alimentação do terminal. A administração do lounge ficará sob responsabilidade da própria VINCI Airports.
Aeroporto de Salvador vai ganhar nova sala VIP
A cerimônia de inauguração reunirá autoridades, políticos, convidados e representantes da empresa no Brasil e na França. Entre os participantes previstos estão Thierry Ligonnière, diretor da Área Portugal e Brasil da VINCI Airports, e Álvaro Leite, diretor Comercial Global da companhia.
Com a abertura do AMANÍ Lounge, o aeroporto amplia as opções de serviços oferecidos aos passageiros que embarcam ou fazem conexão em Salvador.