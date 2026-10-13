Aeroporto de Salvador inaugura sala VIP com investimento de R$ 8 milhões; VEJA FOTOS

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Millena Marques
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:52
Passageiros que embarcam pelo Salvador Bahia Airport passam a contar com uma nova opção de conforto antes dos voos. O aeroporto inaugurou nesta terça-feira (13) o Amaní Lounge, sala VIP com 430 m², capacidade para mais de 140 pessoas e investimento de R$ 8 milhões. O espaço é administrado pela VINCI Airports, concessionária responsável pelo terminal, e foi projetado para oferecer uma experiência de descanso e acolhimento inspirada na identidade de Salvador.
Com decoração que incorpora referências à cultura baiana, o ambiente aposta em uma proposta intimista, semelhante à de uma sala de estar. A ideia é proporcionar aos passageiros um local para relaxar, trabalhar ou simplesmente aproveitar o tempo de espera antes do embarque, em uma atmosfera que remete à cidade.
Nova sala vip do Aeroporto de Salvador
A concepção arquitetônica é assinada por Thaís Abreu, profissional que também participou do projeto da nova Praça de Alimentação do aeroporto. A proposta segue o conceito de sense of place, que busca incorporar características locais aos ambientes para aproximar a experiência dos visitantes da identidade do destino.
Segundo Júlia Orrico, diretora comercial do Salvador Bahia Airport, a abertura do espaço faz parte da estratégia de ampliar os serviços oferecidos aos passageiros e valorizar as características da capital baiana.
“O Amaní Lounge representa uma nova forma de vivenciar o aeroporto e reforça nossa visão de que a experiência do passageiro vai muito além do momento do embarque. Ao administrarmos diretamente esse espaço, temos a oportunidade de imprimir nossa visão de hospitalidade e criar uma experiência conectada à identidade de Salvador”, afirma.
A executiva acrescenta que o projeto foi pensado para que os passageiros tenham contato com referências culturais da cidade enquanto aguardam seus voos, transformando a permanência no terminal em parte da experiência de viagem.
O acesso ao Amaní Lounge pode ser feito por meio de parcerias com o Dragon Pass ou pela modalidade Day Use. A sala funciona diariamente, das 8h à meia-noite, e está localizada no primeiro piso da área de embarque, no sentido dos portões 18 a 26.
A inauguração reuniu convidados e executivos da VINCI Airports do Brasil e da França.