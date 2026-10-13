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Aeroporto de Salvador inaugura sala VIP com investimento de R$ 8 milhões; VEJA FOTOS

Amaní Lounge tem capacidade para mais de 140 pessoas, funciona diariamente das 8h à meia-noite e aposta em elementos da cultura baiana para receber passageiros

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:52

Nova sala vip do Aeroporto de Salvador
Nova sala vip do Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação

Passageiros que embarcam pelo Salvador Bahia Airport passam a contar com uma nova opção de conforto antes dos voos. O aeroporto inaugurou nesta terça-feira (13) o Amaní Lounge, sala VIP com 430 m², capacidade para mais de 140 pessoas e investimento de R$ 8 milhões. O espaço é administrado pela VINCI Airports, concessionária responsável pelo terminal, e foi projetado para oferecer uma experiência de descanso e acolhimento inspirada na identidade de Salvador.

Com decoração que incorpora referências à cultura baiana, o ambiente aposta em uma proposta intimista, semelhante à de uma sala de estar. A ideia é proporcionar aos passageiros um local para relaxar, trabalhar ou simplesmente aproveitar o tempo de espera antes do embarque, em uma atmosfera que remete à cidade.

Nova sala vip do Aeroporto de Salvador

Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação
Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação
Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação
Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação
Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação
Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação
Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação
Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação
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Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação
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Nova sala vip do Aeroporto de Salvador por Divulgação

A concepção arquitetônica é assinada por Thaís Abreu, profissional que também participou do projeto da nova Praça de Alimentação do aeroporto. A proposta segue o conceito de sense of place, que busca incorporar características locais aos ambientes para aproximar a experiência dos visitantes da identidade do destino.

Segundo Júlia Orrico, diretora comercial do Salvador Bahia Airport, a abertura do espaço faz parte da estratégia de ampliar os serviços oferecidos aos passageiros e valorizar as características da capital baiana.

“O Amaní Lounge representa uma nova forma de vivenciar o aeroporto e reforça nossa visão de que a experiência do passageiro vai muito além do momento do embarque. Ao administrarmos diretamente esse espaço, temos a oportunidade de imprimir nossa visão de hospitalidade e criar uma experiência conectada à identidade de Salvador”, afirma.

A executiva acrescenta que o projeto foi pensado para que os passageiros tenham contato com referências culturais da cidade enquanto aguardam seus voos, transformando a permanência no terminal em parte da experiência de viagem.

O acesso ao Amaní Lounge pode ser feito por meio de parcerias com o Dragon Pass ou pela modalidade Day Use. A sala funciona diariamente, das 8h à meia-noite, e está localizada no primeiro piso da área de embarque, no sentido dos portões 18 a 26.

A inauguração reuniu convidados e executivos da VINCI Airports do Brasil e da França.

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Salvador Aeroporto

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