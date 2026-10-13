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Aeroporto de Salvador inaugura sala VIP com investimento de R$ 8 milhões; VEJA FOTOS

Amaní Lounge tem capacidade para mais de 140 pessoas, funciona diariamente das 8h à meia-noite e aposta em elementos da cultura baiana para receber passageiros

Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:52

Nova sala vip do Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação

Passageiros que embarcam pelo Salvador Bahia Airport passam a contar com uma nova opção de conforto antes dos voos. O aeroporto inaugurou nesta terça-feira (13) o Amaní Lounge, sala VIP com 430 m², capacidade para mais de 140 pessoas e investimento de R$ 8 milhões. O espaço é administrado pela VINCI Airports, concessionária responsável pelo terminal, e foi projetado para oferecer uma experiência de descanso e acolhimento inspirada na identidade de Salvador.

Com decoração que incorpora referências à cultura baiana, o ambiente aposta em uma proposta intimista, semelhante à de uma sala de estar. A ideia é proporcionar aos passageiros um local para relaxar, trabalhar ou simplesmente aproveitar o tempo de espera antes do embarque, em uma atmosfera que remete à cidade.

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A concepção arquitetônica é assinada por Thaís Abreu, profissional que também participou do projeto da nova Praça de Alimentação do aeroporto. A proposta segue o conceito de sense of place, que busca incorporar características locais aos ambientes para aproximar a experiência dos visitantes da identidade do destino.

Segundo Júlia Orrico, diretora comercial do Salvador Bahia Airport, a abertura do espaço faz parte da estratégia de ampliar os serviços oferecidos aos passageiros e valorizar as características da capital baiana.

“O Amaní Lounge representa uma nova forma de vivenciar o aeroporto e reforça nossa visão de que a experiência do passageiro vai muito além do momento do embarque. Ao administrarmos diretamente esse espaço, temos a oportunidade de imprimir nossa visão de hospitalidade e criar uma experiência conectada à identidade de Salvador”, afirma.

A executiva acrescenta que o projeto foi pensado para que os passageiros tenham contato com referências culturais da cidade enquanto aguardam seus voos, transformando a permanência no terminal em parte da experiência de viagem.

O acesso ao Amaní Lounge pode ser feito por meio de parcerias com o Dragon Pass ou pela modalidade Day Use. A sala funciona diariamente, das 8h à meia-noite, e está localizada no primeiro piso da área de embarque, no sentido dos portões 18 a 26.