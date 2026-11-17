TURISMO

Aeroporto de Salvador terá recorde de voos no verão e ganhará rota direta para o Chile

Alta temporada terá voos para 36 destinos, incluindo oito internacionais. Janeiro deve registrar a maior oferta de assentos em dez anos, e Salvador ganhará uma nova ligação direta com Santiago, no Chile

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:30

Aeroporto de Salvador terá recorde de voos no verão e ganhará rota direta para o Chile Crédito: Divulgação

Quem pretende viajar de avião a partir de Salvador durante o verão terá mais opções de voos. O Salvador Bahia Airport anunciou uma oferta recorde de 1,6 milhão de assentos para a alta temporada 2026/2027, que vai de 15 de dezembro a 31 de janeiro. O volume representa um crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o aeroporto já havia registrado o maior resultado da concessão.

A programação prevê 9.186 pousos e decolagens e um aumento de 2,9% na capacidade das aeronaves, com média de 175 assentos por voo. Ao todo, serão 50 rotas operadas por dez companhias aéreas, conectando a capital baiana a 36 destinos: 28 nacionais e oito internacionais, distribuídos em sete países.

Aeroporto de Salvador 1 de 6

Janeiro será o mês de maior movimentação. A previsão é de 1,05 milhão de assentos disponíveis, um crescimento de 3% em comparação com janeiro de 2026 e a maior oferta para o mês nos últimos dez anos. O dia 4 de janeiro de 2027 deve concentrar o pico da operação, com aproximadamente 38 mil assentos e 212 pousos e decolagens programados.

Mais voos para destinos nacionais

Entre as companhias aéreas que ampliaram a operação doméstica, a LATAM apresenta o maior crescimento percentual. A empresa disponibilizará 478.560 assentos, alta de 23,3% em relação à temporada anterior. A expansão inclui mais frequências para destinos estratégicos, como São Paulo (Guarulhos) e Brasília. A companhia também vai dobrar a operação para o Rio de Janeiro (Santos Dumont) e acrescentar uma nova rota sazonal diária para Porto Alegre.

Já a GOL terá 790.118 assentos disponíveis durante a alta temporada. A empresa ampliará as frequências para Maceió, Goiânia, Recife e Vitória. Para a capital capixaba, a oferta passará a contar com o dobro de viagens semanais. Dentro da Bahia, o aeroporto manterá ligações com sete cidades: Morro de São Paulo, Ilhéus, Lençóis, Porto Seguro, Barreiras, Guanambi e Vitória da Conquista.

Salvador terá novo voo direto para Santiago

A malha internacional também ganhará reforço. A partir de 3 de janeiro de 2027, a LATAM começará a operar três voos semanais na nova rota direta entre Salvador e Santiago, no Chile. A Europa continuará com participação expressiva nas conexões internacionais, concentrando 56% da oferta de assentos para destinos fora do Brasil. A Air France manterá cinco voos semanais para Paris, aumento de 9,7% em relação à temporada anterior. Já a TAP terá partidas diárias para Lisboa.

Outra ampliação será feita pela Copa Airlines, que contará com quatro frequências semanais para a Cidade do Panamá durante toda a alta temporada. A operação disponibilizará cerca de 8,9 mil assentos, crescimento de 92,9%.

Aeroporto terá mais de 326 mil assentos durante o Carnaval

A movimentação reforçada não ficará restrita ao período de festas e férias. Entre 3 e 14 de fevereiro de 2027, durante o Carnaval, o Salvador Bahia Airport terá 326.818 assentos disponíveis. Um dos destaques da programação internacional será a operação da Air France para Paris. A companhia oferecerá 5.248 assentos na rota, um aumento de 60% em relação ao Carnaval de 2026.

Para Julio Ribas, CEO do Salvador Bahia Airport, a ampliação da malha demonstra a confiança das companhias aéreas no potencial turístico da capital baiana e do estado. “A ampliação da oferta e a chegada de novas rotas demonstram a confiança das companhias aéreas no potencial de Salvador e da Bahia. Uma operação desse porte exige planejamento antecipado e trabalho integrado com as companhias aéreas, poderes públicos e os demais parceiros do aeroporto”, afirma.