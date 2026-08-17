Agosto Lilás: Shopping de Salvador promove experiência imersiva em combate à violência contra a mulher

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Millena Marques
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:05
A violência contra a mulher pode se manifestar de diversas formas e nem sempre deixa marcas físicas. Muitas vezes, os primeiros sinais aparecem em atitudes de controle, humilhações, ameaças e manipulações que acabam sendo naturalizadas dentro das relações. Para ampliar o debate sobre o tema e incentivar a identificação desses comportamentos, o Shopping Bela Vista realiza uma ação especial em referência ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência de gênero.
A partir do dia 17 de agosto, os clientes poderão visitar uma instalação interativa montada na praça de alimentação do empreendimento. A proposta é conduzir o público por uma experiência sensorial que retrata situações comuns em relacionamentos abusivos, evidenciando diferentes formas de violência previstas na legislação brasileira, como a psicológica, moral, patrimonial, sexual e física.
Durante o percurso, os visitantes terão contato com frases frequentemente utilizadas por agressores para intimidar, controlar ou diminuir suas vítimas. A iniciativa busca mostrar que a violência nem sempre começa com agressões físicas e que comportamentos aparentemente sutis podem representar sinais de alerta.
Outro destaque da ação será a apresentação do Violentômetro, ferramenta educativa que auxilia na identificação da escalada da violência dentro dos relacionamentos. O recurso demonstra como atitudes consideradas "normais" por muitas pessoas podem evoluir para situações mais graves, contribuindo para que vítimas, familiares e amigos reconheçam comportamentos abusivos e saibam quando procurar ajuda.
Ao final da experiência, o público encontrará informações sobre os principais canais de acolhimento e denúncia disponíveis para mulheres em situação de violência, incluindo a Central de Atendimento à Mulher (180), o telefone 190 para emergências e o Botão Lilás, serviço de atendimento via WhatsApp que oferece orientação e acolhimento especializado.
Segundo Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, a ação reforça o compromisso social do empreendimento e seu papel como espaço de convivência e cidadania.
"O Shopping Bela Vista entende que temas como esse precisam ser discutidos de forma ampla e acessível. Nosso objetivo é utilizar um ambiente de grande circulação para promover informação, estimular reflexões e contribuir para que mais pessoas consigam reconhecer situações de violência e saibam onde buscar apoio", afirma.
A iniciativa se soma a outra ação permanente desenvolvida pelo centro de compras: o Espaço de Acolhimento à Mulher, primeira sala fixa da Bahia instalada em um shopping center para atendimento, orientação e encaminhamento de mulheres em situação de violência doméstica. O equipamento funciona no piso L1, próximo à loja Marisa, e foi criado a partir de uma parceria entre o Ministério Público da Bahia e a Prefeitura de Salvador.
Para a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordêlo, a participação de instituições privadas fortalece a rede de proteção e amplia o alcance das campanhas de conscientização.
Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher
"As ações do Shopping Bela Vista mostram que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva. Quando iniciativas como essa chegam a espaços frequentados diariamente por milhares de pessoas, conseguimos ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio às mulheres que precisam de acolhimento. Esse engajamento é fundamental para construirmos uma cidade mais segura e mais consciente", destaca.
O fortalecimento das políticas públicas e das ações de conscientização tem refletido em resultados positivos na capital baiana. Nos últimos cinco anos, os Centros de Referência de Atendimento às Mulheres de Salvador realizaram mais de 72 mil atendimentos. Já a Casa da Mulher Brasileira ultrapassou a marca de 40 mil serviços prestados desde sua inauguração. Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) também apontam uma redução de 45% nos casos de feminicídio registrados em Salvador entre 2023 e 2025.