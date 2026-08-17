AÇÃO

Agosto Lilás: Shopping de Salvador promove experiência imersiva em combate à violência contra a mulher

Túnel interativo do Bela Vista convida o público a reconhecer sinais de relacionamentos abusivos e reforça a importância da denúncia

Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:05

Agosto Lilás do Bela Vista Crédito: Divulgação

A violência contra a mulher pode se manifestar de diversas formas e nem sempre deixa marcas físicas. Muitas vezes, os primeiros sinais aparecem em atitudes de controle, humilhações, ameaças e manipulações que acabam sendo naturalizadas dentro das relações. Para ampliar o debate sobre o tema e incentivar a identificação desses comportamentos, o Shopping Bela Vista realiza uma ação especial em referência ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência de gênero.

A partir do dia 17 de agosto, os clientes poderão visitar uma instalação interativa montada na praça de alimentação do empreendimento. A proposta é conduzir o público por uma experiência sensorial que retrata situações comuns em relacionamentos abusivos, evidenciando diferentes formas de violência previstas na legislação brasileira, como a psicológica, moral, patrimonial, sexual e física.

Durante o percurso, os visitantes terão contato com frases frequentemente utilizadas por agressores para intimidar, controlar ou diminuir suas vítimas. A iniciativa busca mostrar que a violência nem sempre começa com agressões físicas e que comportamentos aparentemente sutis podem representar sinais de alerta.

Outro destaque da ação será a apresentação do Violentômetro, ferramenta educativa que auxilia na identificação da escalada da violência dentro dos relacionamentos. O recurso demonstra como atitudes consideradas "normais" por muitas pessoas podem evoluir para situações mais graves, contribuindo para que vítimas, familiares e amigos reconheçam comportamentos abusivos e saibam quando procurar ajuda.

Ao final da experiência, o público encontrará informações sobre os principais canais de acolhimento e denúncia disponíveis para mulheres em situação de violência, incluindo a Central de Atendimento à Mulher (180), o telefone 190 para emergências e o Botão Lilás, serviço de atendimento via WhatsApp que oferece orientação e acolhimento especializado.

Segundo Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, a ação reforça o compromisso social do empreendimento e seu papel como espaço de convivência e cidadania.

"O Shopping Bela Vista entende que temas como esse precisam ser discutidos de forma ampla e acessível. Nosso objetivo é utilizar um ambiente de grande circulação para promover informação, estimular reflexões e contribuir para que mais pessoas consigam reconhecer situações de violência e saibam onde buscar apoio", afirma.

A iniciativa se soma a outra ação permanente desenvolvida pelo centro de compras: o Espaço de Acolhimento à Mulher, primeira sala fixa da Bahia instalada em um shopping center para atendimento, orientação e encaminhamento de mulheres em situação de violência doméstica. O equipamento funciona no piso L1, próximo à loja Marisa, e foi criado a partir de uma parceria entre o Ministério Público da Bahia e a Prefeitura de Salvador.

Para a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordêlo, a participação de instituições privadas fortalece a rede de proteção e amplia o alcance das campanhas de conscientização.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher 1 de 5

"As ações do Shopping Bela Vista mostram que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva. Quando iniciativas como essa chegam a espaços frequentados diariamente por milhares de pessoas, conseguimos ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio às mulheres que precisam de acolhimento. Esse engajamento é fundamental para construirmos uma cidade mais segura e mais consciente", destaca.