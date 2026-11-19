CONFIRA

Além do tradicional: festival de pão delícia oferece opções com damasco, parmesão e queijo cuia em Salvador

Evento acontece em quatro unidades da rede Almacen Pepe, a partir das 13h de sexta e sábado (20 e 21)

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10:01

Algumas das opções de pão delícia do festival Crédito: Leonardo Trindade/Divulgação

Um dos quitutes mais tradicionais da Bahia, o pão delícia será o destaque de um festival gastronômico promovido pelo Almacen Pepe nesta sexta-feira (20) e sábado (21), em Salvador. A programação reúne diferentes versões da iguaria, desde as receitas clássicas até combinações com ingredientes especiais.

O evento será realizado simultaneamente nas quatro unidades da rede, localizadas em Alphaville, Horto Florestal, Pituba e no Shopping Barra. O atendimento começa a partir das 13h.

Entre as opções disponíveis estão pães delícia recheados com peito de peru, damasco com parmesão e queijo cuia. Quem prefere a receita tradicional também poderá escolher entre a versão sem recheio e a preparada com requeijão cremoso.

O cardápio ainda inclui alternativas em formato de sanduíche, como as versões Royale, salame, peito de peru e gouda, ampliando as possibilidades para quem deseja experimentar diferentes combinações.

A iniciativa faz parte do Festival Almacen Pepe, projeto gastronômico da rede que promove edições temáticas dedicadas a diferentes produtos. Ao longo da programação, já foram realizadas ações com esfirras, empadas, pães, coxinhas, pizzas, cookies, brigadeiros, quiches, tortas, doces de morango, folhados e pizzas resfriadas.

Sobre o Almacen Pepe

Fundado em 2015 pelo espanhol Pepe Faro, o Almacen Pepe reúne quatro unidades em Salvador, nos bairros da Pituba, Horto Florestal, Alphaville e no Shopping Barra.

A rede atua nos segmentos de delicatessen e restaurante, com gastronomia contemporânea, produção própria de panificados e seleção de produtos nacionais e importados. A proposta combina referências dos tradicionais empórios europeus com elementos da hospitalidade baiana.

SERVIÇO

Festival de Pão Delícia do Almacen Pepe

Quando: sexta-feira (20) e sábado (21)