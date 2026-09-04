Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Almacen Pepe celebra 11 anos com festival de pães e quiches em Salvador

Evento acontece nesta sexta (4) e sábado (5) nas quatro unidades da delicatessen

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:45

Festival marca 11 anos do Almacen Pepe
Festival marca 11 anos do Almacen Pepe Crédito: Divulgação

O Almacen Pepe comemora 11 anos de atuação com uma nova edição de seu festival gastronômico em Salvador. Nesta sexta-feira (4) e sábado (5), as unidades da Pituba, Horto Florestal, Alphaville e Shopping Barra recebem o Festival de Pães e Quiches.

A programação reúne diferentes versões de quiches, incluindo opções de bacalhau, camarão, carne seca, costela, salmão, alho-poró, ricota, calabresa e frango com cream cheese. Os produtos começam a ser vendidos a partir da abertura de cada loja e ficam disponíveis enquanto durarem os estoques.

A seleção de pães também ganha variedade durante os dois dias. Entre os sabores preparados para o festival estão fécula de mandioca com alecrim e sal grosso, alho rústico, vinho e beterraba com salame.

O público também encontrará pães integrais, baguetes, brioches, ciabatas, italianos e diferentes versões de pães galegos e rústicos. O cardápio especial inclui ainda roscón, com alternativas doces e salgadas.

O evento integra a programação de ações gastronômicas realizadas pela rede. Em outras edições, o Almacen Pepe promoveu festivais dedicados a produtos como fatias de tortas, cookies, brigadeiros, pizzas e coxinhas.

SERVIÇO

Festival de Pães e Quiches – Almacen Pepe

Quando: 4 e 5 de setembro (sexta-feira e sábado)

Endereço e funcionamento das unidades:

Almacen Pepe Pituba (Av. Paulo VI, 1498) - segunda a sábado, das 7h às 21h; domingo das 7h às 14h

Almacen Pepe Alphaville (Av. Alphaville, 199) - todos os dias, das 7h às 21h

Almacen Pepe Horto Florestal (Av. Santa Luzia, 985) - todos os dias, das 7h às 21h

Almacen Pepe Shopping Barra (Piso L4 - Norte) - segunda a sábado, das 12h às 22h; domingo das 12h às 20h

Mais recentes

Imagem - Huawei Watch GT 7 Pro chega ao Brasil por R$ 1.499 na promoção 9.9 do Mercado Livre

Huawei Watch GT 7 Pro chega ao Brasil por R$ 1.499 na promoção 9.9 do Mercado Livre
Imagem - Ozempic, Wegovy ou Mounjaro? Teste genético pode indicar qual caneta vai funcionar melhor para cada pessoa

Ozempic, Wegovy ou Mounjaro? Teste genético pode indicar qual caneta vai funcionar melhor para cada pessoa
Imagem - Datafolha: Lula tem 38%, Flávio Bolsonaro, 33%, e Augusto Cury dispara para 8%

Datafolha: Lula tem 38%, Flávio Bolsonaro, 33%, e Augusto Cury dispara para 8%