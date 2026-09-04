Almacen Pepe celebra 11 anos com festival de pães e quiches em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:45
O Almacen Pepe comemora 11 anos de atuação com uma nova edição de seu festival gastronômico em Salvador. Nesta sexta-feira (4) e sábado (5), as unidades da Pituba, Horto Florestal, Alphaville e Shopping Barra recebem o Festival de Pães e Quiches.
A programação reúne diferentes versões de quiches, incluindo opções de bacalhau, camarão, carne seca, costela, salmão, alho-poró, ricota, calabresa e frango com cream cheese. Os produtos começam a ser vendidos a partir da abertura de cada loja e ficam disponíveis enquanto durarem os estoques.
A seleção de pães também ganha variedade durante os dois dias. Entre os sabores preparados para o festival estão fécula de mandioca com alecrim e sal grosso, alho rústico, vinho e beterraba com salame.
O público também encontrará pães integrais, baguetes, brioches, ciabatas, italianos e diferentes versões de pães galegos e rústicos. O cardápio especial inclui ainda roscón, com alternativas doces e salgadas.
O evento integra a programação de ações gastronômicas realizadas pela rede. Em outras edições, o Almacen Pepe promoveu festivais dedicados a produtos como fatias de tortas, cookies, brigadeiros, pizzas e coxinhas.
SERVIÇO
Festival de Pães e Quiches – Almacen Pepe
Quando: 4 e 5 de setembro (sexta-feira e sábado)
Endereço e funcionamento das unidades:
Almacen Pepe Pituba (Av. Paulo VI, 1498) - segunda a sábado, das 7h às 21h; domingo das 7h às 14h
Almacen Pepe Alphaville (Av. Alphaville, 199) - todos os dias, das 7h às 21h
Almacen Pepe Horto Florestal (Av. Santa Luzia, 985) - todos os dias, das 7h às 21h
Almacen Pepe Shopping Barra (Piso L4 - Norte) - segunda a sábado, das 12h às 22h; domingo das 12h às 20h