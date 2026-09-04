CONFIRA

Almacen Pepe celebra 11 anos com festival de pães e quiches em Salvador

Evento acontece nesta sexta (4) e sábado (5) nas quatro unidades da delicatessen

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:45

Festival marca 11 anos do Almacen Pepe Crédito: Divulgação

O Almacen Pepe comemora 11 anos de atuação com uma nova edição de seu festival gastronômico em Salvador. Nesta sexta-feira (4) e sábado (5), as unidades da Pituba, Horto Florestal, Alphaville e Shopping Barra recebem o Festival de Pães e Quiches.

A programação reúne diferentes versões de quiches, incluindo opções de bacalhau, camarão, carne seca, costela, salmão, alho-poró, ricota, calabresa e frango com cream cheese. Os produtos começam a ser vendidos a partir da abertura de cada loja e ficam disponíveis enquanto durarem os estoques.

A seleção de pães também ganha variedade durante os dois dias. Entre os sabores preparados para o festival estão fécula de mandioca com alecrim e sal grosso, alho rústico, vinho e beterraba com salame.

O público também encontrará pães integrais, baguetes, brioches, ciabatas, italianos e diferentes versões de pães galegos e rústicos. O cardápio especial inclui ainda roscón, com alternativas doces e salgadas.

O evento integra a programação de ações gastronômicas realizadas pela rede. Em outras edições, o Almacen Pepe promoveu festivais dedicados a produtos como fatias de tortas, cookies, brigadeiros, pizzas e coxinhas.

SERVIÇO

Festival de Pães e Quiches – Almacen Pepe

Quando: 4 e 5 de setembro (sexta-feira e sábado)

Endereço e funcionamento das unidades:

Almacen Pepe Pituba (Av. Paulo VI, 1498) - segunda a sábado, das 7h às 21h; domingo das 7h às 14h

Almacen Pepe Alphaville (Av. Alphaville, 199) - todos os dias, das 7h às 21h

Almacen Pepe Horto Florestal (Av. Santa Luzia, 985) - todos os dias, das 7h às 21h