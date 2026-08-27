Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Almacen Pepe faz festival de tortas com fatias a R$ 21,90 em Salvador

Evento traz opções que vão de Casadinho a Ferrero Rocher

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:25

Fatias vão sair a R$ 21,90
Fatias vão sair a R$ 21,90 Crédito: Divulgação

Quem gosta de experimentar diferentes sobremesas em uma mesma ocasião terá 12 opções de tortas à disposição no Festival de Torta Fatia, promovido pelo Almacen Pepe nos dias 29 e 30 de agosto, em Salvador. Cada fatia será vendida por R$ 21,90.

O cardápio reúne sabores tradicionais e versões inspiradas em doces e chocolates conhecidos. Entre as opções estão Casadinho, Olho de Sogra, Prestígio, Red Velvet, Matilda e Biscoff, além de combinações como KitKat, Ninho com Nutella e Ferrero Rocher.

Também fazem parte do festival as tortas de Doce de Leite com Ameixa, Morantella e Tapioca com Doce de Leite.

O evento será realizado nas unidades do Almacen Pepe na Pituba, Horto Florestal, Alphaville e no Shopping Barra.

SERVIÇO

Festival de Torta Fatia Almacen Pepe

Data: 29 e 30 de agosto (sábado e domingo)

Valor: R$ 21,90 a unidade

Sabores: Biscoff, Matilda, Prestígio, Morantella, Casadinho, Olho de Sogra, Doce de Leite com Ameixa, KitKat, Ninho com Nutella, Ferrero Rocher, Tapioca com Doce de Leite e Red Velvet

Mais recentes

Imagem - 45% acham que Flávio poderia cortar benefícios sociais se eleito

45% acham que Flávio poderia cortar benefícios sociais se eleito
Imagem - PM, jornalistas e mais: sete suspeitos são presos por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil na Bahia

PM, jornalistas e mais: sete suspeitos são presos por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil na Bahia
Imagem - ‘Acusação infundada e caluniosa’, diz defesa de médico investigado por armazenar pornografia infantil

‘Acusação infundada e caluniosa’, diz defesa de médico investigado por armazenar pornografia infantil