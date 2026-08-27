CONFIRA

Almacen Pepe faz festival de tortas com fatias a R$ 21,90 em Salvador

Evento traz opções que vão de Casadinho a Ferrero Rocher

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:25

Fatias vão sair a R$ 21,90 Crédito: Divulgação

Quem gosta de experimentar diferentes sobremesas em uma mesma ocasião terá 12 opções de tortas à disposição no Festival de Torta Fatia, promovido pelo Almacen Pepe nos dias 29 e 30 de agosto, em Salvador. Cada fatia será vendida por R$ 21,90.

O cardápio reúne sabores tradicionais e versões inspiradas em doces e chocolates conhecidos. Entre as opções estão Casadinho, Olho de Sogra, Prestígio, Red Velvet, Matilda e Biscoff, além de combinações como KitKat, Ninho com Nutella e Ferrero Rocher.

Também fazem parte do festival as tortas de Doce de Leite com Ameixa, Morantella e Tapioca com Doce de Leite.

O evento será realizado nas unidades do Almacen Pepe na Pituba, Horto Florestal, Alphaville e no Shopping Barra.

SERVIÇO

Festival de Torta Fatia Almacen Pepe

Data: 29 e 30 de agosto (sábado e domingo)

Valor: R$ 21,90 a unidade