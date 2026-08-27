Almacen Pepe faz festival de tortas com fatias a R$ 21,90 em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:25
Quem gosta de experimentar diferentes sobremesas em uma mesma ocasião terá 12 opções de tortas à disposição no Festival de Torta Fatia, promovido pelo Almacen Pepe nos dias 29 e 30 de agosto, em Salvador. Cada fatia será vendida por R$ 21,90.
O cardápio reúne sabores tradicionais e versões inspiradas em doces e chocolates conhecidos. Entre as opções estão Casadinho, Olho de Sogra, Prestígio, Red Velvet, Matilda e Biscoff, além de combinações como KitKat, Ninho com Nutella e Ferrero Rocher.
Também fazem parte do festival as tortas de Doce de Leite com Ameixa, Morantella e Tapioca com Doce de Leite.
O evento será realizado nas unidades do Almacen Pepe na Pituba, Horto Florestal, Alphaville e no Shopping Barra.
SERVIÇO
Festival de Torta Fatia Almacen Pepe
Data: 29 e 30 de agosto (sábado e domingo)
Valor: R$ 21,90 a unidade
Sabores: Biscoff, Matilda, Prestígio, Morantella, Casadinho, Olho de Sogra, Doce de Leite com Ameixa, KitKat, Ninho com Nutella, Ferrero Rocher, Tapioca com Doce de Leite e Red Velvet