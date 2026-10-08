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Almacen Pepe promove festival de doces para o Dia das Crianças em Salvador

Festival terá donuts, brownies, churros e outras opções entre sexta-feira (9) e segunda (12), com venda individual e caixas para presentear

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:02

Donuts
Donuts Crédito: Leo Trindade/Divulgação

Doces em pequenas porções e caixas que podem ser montadas para presente integram a programação do Almacen Pepe para o Dia das Crianças, em Salvador. O Festival Pepe Kids começa às 13h desta sexta-feira (9) e segue até segunda-feira (12) nas unidades da Pituba, Horto Florestal, Alphaville e Shopping Barra.

O cardápio da ação inclui mini donuts, brownies, cookies, sonhos e churros, com sabores como brigadeiro, chocolate, doce de leite, Nutella e KitKat. Pipoca gourmet, pirulitos de chocolate e macarons coloridos também estarão à venda.

Outra sobremesa disponível será o morango cravejado, que tem feito sucesso entre os clientes da rede. Para quem prefere salgados, o festival terá mini pizzas e coxinhas.

Festival de doces do Almacen Pepe

Mini brigadeiro por Leo Trindade/Divulgação
Macaron por Leo Trindade/Divulgação
Donuts por Leo Trindade/Divulgação
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Mini brigadeiro por Leo Trindade/Divulgação

Os produtos poderão ser comprados individualmente ou combinados em pequenas caixas para presentear. O formato também permite reunir diferentes itens para compartilhar durante a comemoração.

Criado em 2015 pelo imigrante espanhol Pepe Faro, o Almacen Pepe reúne delicatessen e restaurantes em quatro endereços da capital baiana.

O festival começa na sexta-feira, às 13h, e acompanha o funcionamento de cada unidade nos demais dias. Na Pituba, o endereço é a Avenida Paulo VI, 1498, com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 21h, e aos domingos, das 7h às 14h.

As lojas de Alphaville, na Avenida Alphaville, 199, e do Horto Florestal, na Avenida Santa Luzia, 985, funcionam diariamente, das 7h às 21h. No Shopping Barra, a unidade fica no piso L4 Norte e abre de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

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